Altro giro, altra corsa! Ecco un recap di tutto quello che è successo in passerella in questa ultima giornata ricca di appuntamenti, eventi e fashion show.

Siamo agli sgoccioli, la fine della Fashion Week è praticamente arrivata, ma anche ieri gli eventi in calendario sono stati parecchi e sono tantissimi gli show che hanno catalizzato la nostra attenzione in questa domenica di fine settembre tutta dedicata alla moda.

Il programma della mattina è stato scandito dalle sfilate di Han Kjøbenhavn, Luisa Beccaria, Ferrari e Benetton, che nel suo flagship store di Corso Buenos Aires ha presentato la prima collezione firmata dal nuovo direttore creativo Andrea Incontri.

A pranzo occhi puntati sulle passerelle di Anakiki e Hui. Seguite dallo show di Giorgio Armani, uno dei più attesi.

Poi è toccato a Matty Bovan, Elisabetta Franchi e Aniye Records a svelare le loro collezioni SS23. Mentre è spettato a Francesca Liberatore il compito di chiudere questa intensa giornata di sfilate.

Cos’è successo? Quali sono stati gli show più interessanti? Ecco un bel recap per fare un po’ il punto della situazione.

La ricerca delle ombre di Han Kjøbenhavn

Presentata negli spazi verdi di Garden Senato, “Searching for shadows”, la collezione SS23 di Han Kjøbenhavn che ha immaginato una primavera-estate a tinte dark che gioca molto sui contrasti. Bianco, ma soprattutto nero e grigio, sono i colori del guardaroba della prossima stagione che è un mix di silhouette aderenti e voluminose, tessuti audaci come la pelle e materiali delicati e impalpabili come l’organza, la seta e il jacquard fluido giapponese. “Questa collezione nasce dalle emozioni che prendono vita quando ci si trova nell'oscurità e alla ricerca delle ombre“, ha detto il direttore creativo del brand.

Foto: courtesy of press office

La Dolce Vita di Luisa Beccaria

È tornata a sfilare dopo due anni di stop, Luisa Beccaria che per svelare la sua nuova collezione ha scelto la "Rimessa dei fiori", location vestita per l’occasione di una tonalità di azzurro che rievoca il colore del mare. La SS23 della stilista è un trionfo alla leggerezza che trova espressione attraverso materiali freschi e impalpabili come georgette, raso e organza, resi ancora più preziosi da ricami, lavorazioni a fil coupé, inserti in sangallo e romanticissime stampe floreali, che sono poi da sempre il segno distintivo del marchio. La palette è femminile e delicata e include le più sfumature più dolci di verde e azzurro che ricordano subito l’acqua del mare. E anche le silhouette sinuose si lasciano ispirare dalle increspature e dal movimento dolce e impetuoso delle onde, grazie anche a balze, plissettature e giochi tridimensionali. Il guardaroba per il giorno è fatto di abiti di ogni lunghezza: dal mini dress in fil coupè con scollo a V all’abito midi stampato da annodare sulle spalle, dallo chemisier che sembra un copricostume al maxi dress floreale con la cintura che segna il punto vita. Di sera sono invece trasparenze e dettagli di madreperla a far brillare abiti e jumpsuit. Al centro della collezione di Luisa Beccaria, c’è anche la nuova linea di beachwear composta da costumi, infradito e cappelli a tesa larga. Insieme ai nuovi accessori di stagione, come le bisacce in rafia, le infradito dai riflessi laminati e i gioielli con le conchiglie.

Foto: Getty

Il sogno di Ferrari

Svelata al Teatro Lirico di Milano, la collezione SS23 di Ferrari che ha come tema centrale il sogno. Quel sogno che Enzo Ferrari, guidato da quegli stessi valori che tutt’oggi continuano a contraddistinguere il brand, è riuscito a realizzare e anche quello che Rocco Iannone ha voluto raccontare con questo show. Perché è proprio dal sogno che nascono nuovi mondi, nuove storie e nuove ispirazioni, come ha spiegato il direttore creativo. Ed è così che i codici stilistici di Ferrari sono rivisitati in chiave più raffinata. Le silhouette sono fluide e il guardaroba per la prossima stagione appare più easy e rilassato. Nella collezione SS23 regnano sovrani (insieme alle stampe camouflage) i colori simbolo del brand, il Rosso Le Mans e il Giallo Modena, cui si affiancano anche sfumature della terra e nuance più fresche. In un mix & match di materiali e texture, capi dai tessuti preziosi si mescolano a pezzi dallo stile workwear. Sete, cotoni e lane jacquard si alternano a pelle e denim. Tra i pezzi chiave della SS23 la tuta Ferrari, completamente reimmaginata e proposta in nuovi inediti materiali, finiture e colori. Cui si aggiungono anche il gilet in nappa, i pantaloni con le pince, l’abito chemisier - da indossare sotto la giacca dal taglio maschile - o il blazer sartoriale da portare sopra al cardigan in maglia. E prosegue anche per la prossima stagione l’impegno del brand verso la sostenibilità che continua a privilegiare l’utilizzo di materiali e trattamenti a basso impatto ambientale.

Foto: courtesy of press office

Il debutto di Andrea Incontri da Benetton

Andrea Incontri ha debuttato come nuovo direttore creativo di Benetton portando al centro del marchio una maglieria ironica e colorata e i codici colore del brand. Lo fa con quell’abilità nel trovare i tagli e le proporzioni giuste raccontando una storia fresca e contemporanea. “C’è un grande rispetto per il marchio ma non c’è mai nostalgia. La mia volontà è quella di costruire un progetto che guardi al futuro e anche alle nuove generazioni”, ci ha detto Incontri subito dopo la sfilata, visibilmente felice e emozionato. La collezione che segue la linea della semplicità, del "less is more", vede sfilare micro top indossati sopra alle maglie lunghe e ancora sopra a morbidi pantaloni, in un layering moderno e accattivante. Le stampe e i motivi a tema frutta si alternano agli abiti da giorno a righe molto estivi e sfila anche un set pigiama con vestaglia (capo molto amato dal designer) che diventa look da uscita. Gli accessori sono borsette a tracolla per lui e per lei, flat e stivali in gomma e super platform amate dalla Gen Z. Alla sfilata la cantante Gaia Gozzi, Olivia Palermo, Candela Pelizza, Tamu McPherson e tanti altri.

Foto: Getty

L'arcobaleno di colori di Luisa Spagnoli

Luisa Spagnoli porta le sue muse in vacanza, in alcune tra le più amate destinazioni balneari, e accoglie la primavera-estate 2023 con una collezione dai colori decisi e accesi che riflette proprio la gioia delle fughe estive. La palette è a dir poco frizzante con le sue sfumature di acquamarina e i tocchi più audaci di verde, arancione vitaminico e rosso rubino. I completi in maglia dai colori sgargianti, composti da crop top e minigonne, sono tutti bordati da frange che aggiungono un tocco gioioso ai look. Le gonne a balze a righe si indossano con leggerissime camicie in lino. In lino anche gli abiti off the shoulder o con le maniche scese a palloncino, e i power suit composti da pantaloni e gilet, creati con maestria artigianale. A portare un po’ di romanticismo nel nuovo guardaroba SS23 del brand, decori floreali, pietre e cristalli. Mentre tra gli accessori catturano l’attenzione i cappelli in rafia crochet, i sandali estivi e i secchielli a righe multicolor. E tra frange, maglieria a due pezzi, minigonne e righe decise, le modelle hanno sfilato davanti a un pubblico di ospiti e celebrities. Martina Colombari, Melissa Satta, Nilufar Addati, Benedetta Parodi, Ludovica Sauer sono infatti solo alcune delle tante altre amiche del brand che hanno assistito allo show.

Foto: Getty

La collezione tra arte e scienza di Annakiki

Ispirata all’arte frattale e al documentario “The Secret Life of Chaos” del regista Nic Stacey, la collezione SS23 firmata dalla designer Anna Yankg per Annakiki che ha portato in passerella la sua estetica in bilico tra caos e ordine. Abiti, giacche e camicie vengono scomposti e ricuciti, le catene metallizzate sugli abiti sono una rievocazione dei motivi frattali, tornano i dettagli 3D e le ormai famose maniche a onda che sono il cavallo di battaglia del marchio. A illuminare la passerella, anche blazer e top tempestati di cristalli.

Foto: Getty

La Farfalla Madre di Hui

Sono le farfalle, emblema di femminilità e simbolo di metamorfosi in tutte le culture del mondo, al centro della collezione primavera-estate 2023 di Hui. Ad aver ispirato la designer del brand, una famosa leggenda - quella della Farfalla Madre - che il popolo Miao racconta e tramanda di generazione in generazione. Da qui è nata l’idea di renderla protagonista della sua SS23. Stampata su jersey e georgette, riprodotta sulle maglie jacquard, tramata su seta e broccato, ricamata con le paillettes: c'è un’intera collezione a ruotare intorno alla Farfalla Madre. I pezzi chiave del nuovo guardaroba per la prossima stagione? I completi pigiama con i pantaloni a gamba larga, le gonne (lunghe e corte) e capispalla tutti diversi, che spaziano dal trench al caban al blazer impreziosito da applicazioni in 3d.

Foto: courtesy of press office

Il filo d'oro di Giorgio Armani

Sono accorse anche le grandi star del cinema al teatro di Giorgio Armani per assistere alla sua sfilata. Cate Blanchett, Armani Beauty global ambassador, è arrivata in completo nero e scarpe bianche e racconta di essere sempre stata un’ammiratrice di Armani, per il suo amore verso il cinema e per tutto quello che ha fatto per le donne. Lauren Hutton, in giacca viola e pantaloni verdi, ha ricordato invece di quando la moda era solo Parigi, ma poi Giorgio Armani l’ha portata in Italia, a Milano. E oggi nel tempio di Re Giorgio hanno sfilato abiti elegantissimi di tessuti cangianti, mantelli in tulle trasparente e bustier sensuali. Il tutto sospeso in un’atmosfera magica, come se i tessuti prendessero vita e risplendessero di luce propria.

Foto: Getty

La collezione a tutto colore di Matty Bovan

Ha trasformato la passerella in una gigantesca scacchiera, Matty Bovan che oggi, grazie al sostegno di Dolce&Gabbana, ha potuto mettere in piedi il suo show e presentare la sua collezione. Il duo di stilisti siciliani continua infatti a supportare i giovani talenti del mondo della moda e questa volta ha scommesso sullo stilista inglese con il quale è stato amore a prima vista e del quale ha amato sin da subito la sua creatività. La collezione svelata oggi a Milano, negli spazi dell’hub culturale Ride, è un concentrato di colore ed energia con le sue stampe optical, i suoi volumi esagerati e gli altissimi cappelli a forma di piramidi. E per realizzarla Matty Bovan ha avuto la possibilità di accedere e consultare gli archivi di Dolce&Gabbana e persino di utilizzare per i suoi look alcuni materiali forniti proprio dai due designer.

Foto: Getty

Il viaggio in Sud America di Elisabetta Franchi

Dedicata al viaggio la collezione primavera-estate 2023 di Elisabetta Franchi che esprime una grande voglia di viaggiare insieme a un forte desiderio di rinascita. Un istinto nomade e gioioso che porta nel guardaroba femminile suggestioni e ricordi lontani: dal New Messico all’Argentina e le grandi città del Sud America fino all’energia del tango, affidata alla danza delle frange, da sempre nel DNA del marchio, che stavolta si arricchiscono di minuscole perle in legno. I colori della SS23 sono tutti gourmand e virano dal burro al cioccolato fondente fino al latte, al nero di seppia e al liquirizia. La texture dei materiali è in continua evoluzione con la rafia che esalta prima la silhouette di un abito, di una gonna e poi quello di un caban da gaucho con le frange. Il protagonista della passerella è il punto vita, enfatizzato dai tagli crop e da accessori che lo esaltano, tra cui i sandali in rafia con plateau, le Tote bag in tessuto tramato, le clutch ricamate, i gioielli da tanguera e i cappelli gambler.

Foto: Getty

La collezione rock di Aniye Records

Collezione a ritmo di rock per Aniye Records che per la primavera-estate 2023 ha pensato a un guardaroba sensuale e dall’anima graffiante che il direttore creativo, Alessandra Marchi, ha presentato in un’atmosfera misteriosa, tra tende rosse e divani di velluto. Capi in tulle, pizzo, raso e chiffon sono stati i protagonisti dello show, insieme alla ricca selezione di accessori che include scarpe lace-up, calze in pizzo alte fino al ginocchio e occhiali da sole dalla forma squadrata o tempestati di glitter.

Foto: Getty

La sfilata-evento di Francesca Liberatore

Ha chiuso quest'ultima giornata della Milano Fashion Week, Francesca Liberatore che ha svelato la sua collezione SS23 con un grande show allestito all’interno del Chiostro dei Glicini. Più che una sfilata si è trattato di una vera e propria festa in cui le nuove creazioni della stilista hanno condiviso la passerella con gli acrobati della compagnia Liberi di "Physical Theatre" che hanno scaldato la serata e intrattenuto il pubblico con un'intensa performance.

Foto: Getty