Voglia di un nuovo paio di scarpe? Dalle sneakers alle slingback: ecco i modelli da acquistare approfittando dei saldi invernali.

Nelle scorse settimane ci siamo concentrate prevalentemente sullo shopping natalizio. L’acquisto dei regali e dei look delle feste ci hanno tenute impegnate a lungo, ma adesso è tempo di guardare oltre.

I saldi sono in partenza (anzi, su molti siti online sono già partiti) ed è arrivato il momento di darsi da fare per riuscire a rinfrescare il guardaroba invernale approfittando di sconti vantaggiosi.

Grandi griffe e piccoli brand sono già pronti a farci cadere in tentazione e a noi non resta che utilizzare saggiamente il budget che abbiamo a disposizione. Capispalla, capi in maglia, borse: la lista delle cose da comprare con i saldi è sempre troppo lunga, ma non vorrete dimenticare le scarpe!

Che vogliate approfittarne per regalarvi un paio di modelli di uso quotidiano, da sfruttare nel tempo libero o nei weekend, o preferiate investire su calzature più eleganti, da sfoggiare anche nelle occasioni speciali, è certamente questo il periodo giusto per dare il benvenuto a qualche nuova proposta.

Per gli impegni di tutto il giorno, via libera a stivaletti biker, Mary Jane in velluto, mocassini colorati e sneakers di tutti i tipi e di tutti i colori.

Se cercate dei modelli più versatili, perfetti dall’alba al tramonto, potete investire su ankle boots con il tacco comodo o stivali alti senza tacco. In vista delle uscite serali o di qualche ricorrenza importante, potete benissimo puntare su slingback e décolleté.

In circolazione si trovano già un’infinità di calzature in saldo: scoprite con noi alcune delle nostre preferite.

TORY BURCH Stivaletti alla caviglia in stile Western

Credits: toryburch.com

SEBAGO Mocassini in pelle verde con suola in gomma

Credits: farfetch.com

BALDININI Décolleté in pelle bianca

Credits: baldinini.com

AEYDE Stivali sopra il ginocchio in pelle scamosciata

Credits: farfetch.com

VIBI VENEZIA Friulane Mary Jane in velluto

Credits: vibivenezia.it

GIANVITO ROSSI Stivaletti stringati in suede color cammello

Credits: mytheresa.com

NIKE Blazer Low Platform, sneakers da basket total white

Credits: nike.com

FERRAGAMO Stivaletti in pelle con dettaglio Gancini

Credits: ferragamo.com

MADISON.MAISON Slingback in pelle con dettaglio gold

Credits: farfetch.com

RUPERT SANDERSON Décolleté in pelle metallizzata con tacco largo

Credits: farfetch.com

CARMENS Stivali al ginocchio in camoscio

Credits: carmens.com

MANOLO BLAHNIK Slingback in camoscio con tacco sottile

Credits: farfetch.com

ZARA Stivaletti biker in pelle con fibbie

Credits: zara.com

ADIDAS Gazelle, le iconiche sneakers in pelle scamosciata

Credits: adidas.it