Sono tra i modelli più amati delle ultime stagioni. Ma con quali scarpe danno il meglio? Ecco 6 outfit da provare!

Chic ma anche comodi perché sono ampi e morbidi. I pantaloni larghi (anche detti wide leg) nelle ultime stagioni hanno conquistato il cuore di moltissime di noi.

In primavera, poi, danno il loro meglio, anche nella versione corta (i famosi culotte pants) che è perfetta anche con le scarpe basse!

Ma se il loro successo è ormai una certezza (lo dimostra la presenza massiva in tutti i negozi e negli shop online), un po' più complesso può essere capire come indossarli e, soprattutto, con che scarpe metterli.

Ecco perché abbiamo creato per voi una mini guida con 6 abbinamenti e outfit che vi mostreranno come indossare i pantaloni larghi e con che scarpe!

Date un'occhiata: finita la quarantena, vi vogliamo vedere super pronte a sfoggiarli tutti!

Pantaloni larghi come indossarli: con le sneakers

In queste giornate di stop forzato a casa, si sa, vince la comodità! Ma senza rinunciare allo stile. I trackpants morbidi dal mood sportivo e rilassato si portano ovviamente con un paio di sneakers minimal.

Pantaloni in maglia MANGO e sneakers bianche ELLESSE

Pantaloni larghi come indossarli: con le pumps bianche!

Un look super chic che non vediamo l'ora di sfoggiare: i pantaloni corallo, nella versione a palazzo e a vita alta, si sposano alla perfezione con un paio di décolletés total white. Segnatevelo per le sere d'estate!

Pantaloni a palazzo KOCCA e décolleté GIANVITO ROSSI

Pantaloni larghi come indossarli: con i texani da cowgirl!

Un paio di pantaloni culotte semplici saranno l'investimento migliore che potrete fare questa stagione. Li indosserete con tutto e in molte occasioni (sono anche perfetti per stare in casa con stile, tra l'altro). L'abbinamento da provare? Con un paio di texani bianchi, ad esempio, un altro must have di stagione!

Pantaloni neri a vita alta ZARA e stivaletti texani AYDE

Pantaloni larghi come indossarli: con i mocassini!



Perfetti quando l'occasione si fa più formale è la combo che vi presentiamo: pantaloni stampa Principe di Galles e mocassini in pelle effetto cocco color polvere. Una coppia discreta ma molto chic!

Pantaloni stampati H&M e mocassini MALONE SOULIERS

Pantaloni larghi come indossarli: con i sabot

Se ancora non avete ceduto alla tentazione di un paio di sabot, beh, vi diamo un ottimo motivo per farlo! Un paio di "mules" con tacco largo in suede staranno benissimo con un paio di culotte pants in pelle. Li renderanno subito molto sofisticati!

Pantaloni culotte in ecopelle MOTIVI e sabot CARMENS

Pantaloni larghi come indossarli: con le ballerine

Una delle combo più semplici e pratiche per la prossima estate? Puntate a un paio di pantaloni ampi stampati (in versione tropical, ad esempio) e abbinateci delle semplici ballerine a punta monocolore e il look è fatto!

Pantaloni TWINSET e ballerine PELLICO