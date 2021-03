Dai mocassini multicolor ai Combat boots in pelle nera: ecco con quali scarpe abbinare le gonne midi questa primavera.



Pronte a rispolverare nuovamente le vostre amate gonne midi e a tornare a sfoggiarle a gambe nude, libere da calze, calzini e collant? Ora che la nuova stagione è sempre più vicina e le temperature pian pianino cominceranno a salire, non ci sarà niente di meglio di una bella gonna midi per affrontare le prime giornate primaverili al massimo dello stile.

Per un giorno in ufficio o di smartworking in casa, per un pranzo all’aperto o una semplice passeggiata: ogni momento è quello giusto per sfoggiare le midi skirt, ma con quali scarpe indossare questa tipologia di gonna che si ferma abbondantemente sotto il ginocchio o più giù fino al polpaccio?

Indipendentemente da quali siano i vostri modelli del cuore, di una cosa potete stare certe: le scarpe che meglio si abbinano alle gonne midi sono già nella vostra scarpiera, dovete solo giocare un po’ con il mix&match per trovare la combo più adatta a voi.

Se nel fondo dell’armadio avete quella bella gonna di tulle che non sapete mai quando indossare, sdrammatizzatela con un paio di Combat boots e riuscirete a sfruttarla tranquillamente anche nella vita di tutti i giorni.

Una gonna midi dalle stampe colorate si sposa perfettamente anche solo a un paio di slingback dai colori neutri o a un paio di stivaletti bianchi con il tacco comodo, mentre gli outfit con la gonna midi in denim possono essere benissimo esaltati da un comodo paio di mocassini colorati.

Quanto alle gonne midi plissettate, sono talmente versatili che si abbinano praticamente con tutto: provatene una bianca con un paio di classiche décolleté in suede nero e avrete un look black & white super chic.

Come avrete intuito noi abbiamo già le idee chiare e abbiamo già scovato le combo più cool da provare questa primavera… non vi resta che scoprire subito le nostre preferite!

Scarpe per gonna midi: i combat boots

Gonna midi di tulle con elastico in vita RED VALENTINO + Combat boots in pelle nera & OTHER STORIES

Credits: redvalentino.com/ stories.com

Scarpe per gonna midi: le slingback

Gonna midi a stampa geometrica MANGO + Ballerine in pelle a punta FABIANA FILIPPI

Credits: courtesy of press office/ farfetch.com

Scarpe per gonna midi: i mocassini colorati

Gonna midi in denim L’AUTRE CHOSE + Mocassini in pelle intrecciata multicolor FRAU

Credits: courtesy of press office

Scarpe per gonna midi: gli stivaletti bianchi

Gonna midi in tweed rosso e blu GUCCI + Stivaletti bianchi con il tacco largo 8 BY YOOX

Credits: gucci.com/ yoox.com

Scarpe per gonna midi: le pumps in suede

Gonna midi bianca plissettata ALYSI + Décolleté nere in suede JIMMY CHOO

Credits: courtesy of press office / mytheresa.it