La nuova stagione è alle porte ed è tempo di scoprire quali saranno le scarpe più cool del prossimo autunno-inverno.

All'arrivo esatto dell’autunno manca meno di un mese e probabilmente molte di voi sono ancora sulla spiaggia a godersi gli ultimi scampoli d’estate. Ma perché non iniziare a dare un’occhiata alle scarpe di tendenza dell’autunno 2022?

Non è mai troppo presto per scoprire le novità che i fashion brand hanno sfornato in vista della prossima stagione.

Noi vi avvisiamo subito: le scarpe già avvistate nelle nuove collezioni hanno tutte le carte in regola per farvi perdere la testa e, chissà, magari riusciranno anche a rendere un po’ meno amaro il ritorno alla solita routine.



Quali saranno i modelli più gettonati?

Ballerine e mocassini, come al solito, si riveleranno le nostre best friends per un back to office nel segno dello stile e della comodità.

A proposito di comfort, dominano anche le sneakers, declinate in nuovi modelli, materiali e colori, e pronte ad accompagnarci durante il tempo libero e i weekend.

Non mancheranno neanche slingback, décolléte con platform e sandali in vernice con il tacco vertiginoso, da sfoggiare (rigorosamente con calzino a vista) nelle prime sere autunnali.

E le amanti di stivali e stivaletti avranno l'imbarazzo della scelta tra Chelsea Boots, Texani a stampa snake, anfibi con la suola chunky e più versatili stivali alti al ginocchio!



Noi abbiamo già individuato i nostri modelli del cuore, voi trovate i vostri preferiti in questa selezione!





LEATHER LANE Dalloway, le nuove slingback in pelle nera con kitten heel

Credits: leatherlane.it

ACNE STUDIOS Stivaletti texani con tacco in legno e stampa snake

Credits: courtesy of press office

AQUAZURRA Ballerine in pelle rosa con tacco dorato

Credits: mytheresa.com

GHŌUD Sneakers in pelle con dettagli in ciniglia sulla linguetta e sul tallone

Credits: courtesy of press office

PRADA Sandali in raso con tacco alto e plateau

Credits: prada.com

AMEDEO TESTONI Stivali alti al ginocchio in pelle nera

Credits: courtesy of press office

ROGER VIVIER Slingback in tweed dalla punta squadrata

Credits: mytheresa.com

AUGUSTA Ballerine con lacci da legare alla caviglia.



Credits: augustathebrand.com





CUOIO DI TOSCANA Mocassini in cuoio con tomaia intrecciata

Credits: courtesy of press office

KALLISTÉ Slingback in pelle arancione con tacco mini

Credits: courtesy of press office

BALDININI Anfibi con la suola chunky e dettaglio in metallo

Credits: courtesy of press office

BY FAR Sandali in vernice con tacco a spillo e punta quadrata

Credits: courtesy of press office

NEW BALANCE Sneakers colorate con tomaia in suede e mesh

Credits: newbalance.it

MALONE SOULIERS Slingback a punta in pelle beige

Crtedis: farfetch.com

MICHAEL KORS Loafers in pelle nera a stampa coccodrillo

Credits: michaelkors.it

BATA Chelsea boots con la suola carrarmato

Credits: courtesy of press office

RUPERT SANDERSON Ballerine in pelle verniciata con applicazione in metallo gold

Credits: farfetch.com