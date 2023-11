Dalle ballerine agli stivali al ginocchio: una mini selezione di scarpe di vernice che, ne siamo certe, finiranno subito nella vostra shopping list.

Per un paio di stagioni sembrava quasi che fossero sparite dalla circolazione e invece eccole qua: le scarpe di vernice sono ufficialmente tornate alla ribalta.

È bastato l’arrivo del primo freddo per farle ricomparire in tutte le nuove collezioni moda e adesso che le abbiamo “ritrovate” non vogliamo assolutamente più a farne a meno.

Per anni sono stati praticamente solo due i modelli che la facevano da padrone dappertutto: le ballerine e le décolleté, un vero must-have per completare i look delle feste.

Ma non temete: le cose sono ormai cambiate e adesso in circolazione si trovano già tantissime altre alternative super glamour che probabilmente avrete voglia di regalarvi in vista di questo lungo periodo di party e celebrazioni e che di sicuro avrete modo di sfruttare anche dopo il Natale.

Le fashioniste sembrano essere tutte d’accordo: sono gli stivaletti di vernice, con la punta quadrata o affilata, il modello su cui investire in questa stagione.

Ma anche gli stivali al ginocchio dal finish “glow”, meglio ancora se super colorati, stanno vivendo il loro momento d’oro.

E poi ancora Mary Jane, mocassini di uso quotidiano, sandali preziosissimi da sfoggiare in tutte le occasioni speciali: ecco una mini selezione di scarpe in vernice che non vorrete perdervi.

Scarpe di vernice: 7 modelli che vi faranno battere il cuore

MANGO Scarpe con doppio cinturino effetto vernice

Credits: it.shop.mango.com

GIANVITO ROSSI Stivaletti neri con il tacco a spillo in vernice

Credits: mytheresa.com

A.BOCCA Ballerine con scollo a cuore in vernice color verde foresta

Credits: abocca.co

ZARA Mocassini in vernice con il tacco e dettaglio a catena

Credits: zara.com

DRIES VAN NOTEN Stivali alti al ginocchio in vernice rosa

Credits: mytheresa.com

STUART WEITZMAN Sandali neri in vernice con il cinturino alla caviglia

Credits: farfetch.com

ROGER VIVIER Décolleté di vernice giallo pastello

Credits: luisaviaroma.com

Foto in apertura: GettyImage