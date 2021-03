Ecco tutti i modelli delle nuove collezioni che vi faranno esclamare "WOW"!

Qualunque siano i vostri piani per questo 2021, l'importante è farlo sempre e comunque con le scarpe giuste ai piedi!

La bella notizia è che le collezioni della Primavera 2021 sono piene zeppe di proposte interessanti e talmente variegate da assecondare i gusti e le esigenze di stile più disparate.

Pronte a dare un'occhiata insieme a noi? Abbiamo preparato una selezione con i modelli must have per questa stagione.

Sandali e pumps a tinte soft (da indossare anche adesso con i collant o con un bel paio di calzini in cashmere). Stivaletti che, fidatevi, vi salveranno non pochi look. Loafer e mocassini perfetti H24, dall'ufficio al tempo libero.

Senza dimenticare naturalmente le nostre adorate sneakers che, come già saprete, ormai s'indossano praticamente con tutto (provatele ad esempio con un tailleur elegante, il risultato vi sorprenderà), le slingback dalla resa super raffinata, le slippers che con il loro piglio rilassato e chic ci hanno conquistato nelle passate stagioni e che si riconfermano tra le tendenze più forti anche per la primavera estate 2021. E molto molto altro ancora.

Date uno sguardo alle nostre varianti preferite e prendete spunto per i prossimi acquisti!

Loafer pelle metallizzata CARMENS

Credits: carmens.it

Pumps in vernice rosa A.BOCCA

Credits: abocca.co

Sandali in pelle traforata con lacci alla caviglia MALONE SOULIERS

Credits: malonesouliers.com

Stivaletti calzino con tacco e fibbia gioiello GUCCI

Credits: mytheresa.com

Pumps in raso con cinturino alla caviglia e maxi fiocco REDVALENTINO

Credits: redvalentino.com

Ballerine in suede con cinturino MANGO

Credits: shop.mango.com

Sandali con tacco in pelle cuoio BATA

Credits: bata.it

Pumps in pelle metallizzata con laccio alla caviglia AQUAZZURA

Credits: aquazzura.com

Mocassini con dettaglio in pelle arricciata LOEWE

Credits: mytheresa.com

Sandali alti con listini in pelle intrecciata FRANCESCA BELLAVITA

Credits: francescabellavita.com

Sandali flat con fascette e borchie silver CULT

Credits: cultofficial.com

Pumps in vernice nera con tacco scultura AMINA MUADDI

Credits: mytheresa.com

Sandali flat con fibbie di strass ROGER VIVIER

Credits: mytheresa.com

Slingback rosa pastello con suola in gomma PRADA

Credits: mytheresa.com

Sneakers in tela ACNE STUDIOS

Credits: acnestudios.com

Slingback in broccato con cristalli DOLCE & GABBANA

Credits: mytheresa.com

Sandali in pelle con tacco a spillo MICHAEL MICHAEL KORS

Credits: michaelkors.it

Slippers con dettaglio catena JW ANDERSON

Credits: mytheresa.com

Mules con borchie e strass LORIBLU

Credits: loriblu.com

Ballerine con catena silver alla caviglia VIC MATIE

Credits: vicmatie.com

Ciabattine con fasce in pelle POMANDERE

Credits: pomandere.com