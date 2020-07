Freschi e chic i sandali infradito sono il modello più gettonato del momento: lasciatevi tentare e sfoggiateli all day long

Da "scarpe da spiaggia" a must have imprescindibile anche sui look più chic in città, il passo non è certo breve. Eppure questa è proprio la strada percorsa negli ultimi anni dai sandali infradito: un balzo fashion non da poco insomma!

Scordatevi quindi di etichettarli come calzatura da sfoggiare solo al mare o nelle situazioni più informali ma inseriteli nel vostro dress code quotidiano per un boost di glamour assoluto.

Appurato dunque che siamo davanti a un trend da non sottovalutare, rimane solo un grande dilemma: puntare sulla comodità scegliendoli rasoterra? Oppure decidere di "svettare" concedendosi un paio di infradito con il tacco alto? Noi, nel dubbio, vi suggeriamo di comprarli entrambi per poterli alternare tutta estate, in base al look e all'occasione.

Le varianti proposte quest'anno poi sono davvero tantissime e stuzzicheranno a dovere la vostra voglia di shopping.

Dagli iconici thong sandals di Bottega Veneta (per intenderci quelli che fanno letteralmente impazzire le influencer e le fashion victims di tutto il mondo!) alla versione flat dall'allure minimal-chic di Prada nella golosa nuance rosa pastello.

Da quelli con fiocco di strass firmati Saint Laurent, perfetti per le serate speciali, al modello di Gucci in pelle bianca con logo dorato in bella vista.

E ancora: con listini intrecciati, in morbida nappa o in suede, con gemme incastonate, alla schiava, dai bagliori metallizzati...ce n'è per tutti i gusti!

Sandali infradito BOTTEGA VENETA

Credits: bottegaveneta.com

Sandali infradito STEVE MADDEN

Credits: stevemadden.it

Sandali infradito KURT GEIGER

Credits: mamaison.shoes

Sandali infradito JIL SANDER

Credits: mytheresa.com

Sandali infradito MANGO

Credits: shop.mango.com

Sandali infradito PRADA

Credits: mytheresa.com

Sandali infradito GIANVITO ROSSI

Credits: mytheresa.com

Sandali infradito ANNA FIELD su Zalando

Credits: zalando.it

Sandali infradito SAINT LAURENT

Credits: net-a-porter.com

Sandali infradito GUCCI

Credits: mytheresa.com

Sandali infradito ZARA

Credits: zara.com

Sandali infradito & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Sandali infradito SAM EDELMAN

Credits: mamaison.shoes

Sandali infradito MISS SELFRIDGE

Credits: missselfridge.com

Sandali infradito ANCIENT GREEK SANDALS

Credits: net-a-porter.com

Sandali infradito L'AUTRE CHOSE

Credits: lautrechose.com

Sandali infradito H&M

Credits: hm.com

Sandali infradito CARLOTHA RAY

Credits: carlotharay.com