Voglia di bling-bling? Sì, ma ai piedi! Ecco un “bijoux di selezione” al quale non riuscirete a resistere: 15 sandali gioiello per far brillare l’estate.

Gemme, cristalli, perle, dettagli dorati… e chi più ne ha più ne metta! No, non stiamo parlando del tesoro della Corona inglese, bensì di quelli che ormai sono considerati autentici must-have per le scarpiere femminili “summer edition” più glamour: i sandali gioiello.

Impreziosiscono anche il più semplice degli outfit, aggiungono un twist ai modelli più basici (come quelli flat) e sono l’ideale per regalare un pizzico bling bling ovunque ce ne sia bisogno.

Insomma, come diceva Marilyn, “diamonds are a girl's best friend” e questo vale anche quando si tratta di sandali.

Ovviamente i jewel sandals sono ormai un grande classico di ogni estate, ma cosa ci propongono sul tema le collezioni spring summer 2021? All’interno di un contesto in cui il “basic” la fa da padrone i nuovi sandali gioiello si fanno largo a colpi di contrasti, spesso in modo discreto, impreziosendo sia modelli flat che con tacchi da capogiro.

Pietre e perle di ogni genere e sorta, ma anche maglie e catene dorate che richiamano le collane choker tanto di tendenza oggi, si appoggiano un po’ ovunque e senza esclusione di colpi: dal classico sandalo da sera alla ciabattina in rafia, possiamo trovare la versione “preziosa” di quasi ogni modello ci passi per la testa.

Ecco quindi la nostra selezione di sandali gioiello, tra i più favolosi adocchiati nelle collezioni spring summer 2021. Ma ora il problema è un altro: come scegliere tra queste meraviglie?

AQUAZZURA Sandali flat lace-up con dettagli gioiello

Credits: aquazzura.com

CASADEI Sandali gioiello con tacco grosso

Credits: casadei.com

CHRISTIAN LOUBOUTIN Sandali flat con micro-cristalli colorati

Credits: christianlouboutin.com

GIANNICO Sandali gioiello multicolor con tacco stiletto

Credits: giannicoofficial.com

MANEBì Ciabattine in rafia con cristalli

Credits: manebi.com

KURT GEIGER LONDON Sandali multicolor metallizzati con micro fibbie gioiello

Credits: kurtgeiger.com

GIUSEPPE ZANOTTI Sandali alti con snake dorato

Credits: giuseppezanotti.com

MIU MIU Sandali flat con pietre

Credits: mytheresa.com

JIMMY CHOO Sandali con tacco gioiello

Credits: jimmychoo.com

EMANUELLE VEE Infradito flat gioiello

Credits: emanuellevee.it

PRIMADONNA COLLECTION Sandali gioiello con tacco e cinturino alla caviglia

Credits: primadonnacollection.com

MARNI Sandali bassi con gemme

Credits: mytheresa.com

ZARA Sandali con listarelle decorate con strass

Credits: zara.com

GUESS Sandali kitten heels con inserti gioiello

Credits: guess.eu

TWINSET Infradito flat gioiello

Credits: twinset.com