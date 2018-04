Il tocco stylish per la Primavera? Ma la ruche, che domande. L’arricciatura simbolo dell’haute couture arriva a vestire outfit primaverili più casual, accessori da giorno e perfino le sneakers.





Tra le silhouette più femminili che esistano, quella che arricchisce le forme con il tocco leggiadro di ruches e volant è una delle più sensuali.

Questo dettaglio couture di matrice francese (da cui deriva anche il termine d’oltralpe) è da sempre uno dei vezzi svolazzanti degli abiti intrisi di raffinatezza femminile.

L’alta moda gioca moltissimo con le ruches, sbizzarrendosi nell’orlare colli, polsi e abbottonature con strisce di arricciature ondeggianti che fanno molto kermesse dal dress code a dir poco esclusivo.



Con la Primavera 2018, questo curly style suadente - spesso sinonimo di tappeto rosso e stile da diva - sta sbocciando dappertutto, diventando un refrain di stagione al punto da far pensare che non sia il volo di una rondine a decretare l'inizio ufficiale della Spring ma semmai quello dei volant delle ruches!



Fioriscono non soltanto sugli abiti lunghi da sera ma anche su trench e blazer, diventando un must dei capispalla del momento.



Perfino il beachwear inneggia a questo dettaglio romanticissimo: dai bikini ai costumi interi fino ai parei, lo stile da spiaggia di quest’anno sarà caratterizzato dalle ondeggianti ruches che riecheggiano la cresta spumante del mare.

Ma leggeri volant hanno cominciato a dettare legge (e stile) anche sugli accessori: daily bag, zainetti e clutch così come tanti modelli di décolleté sono un inno all'arricciatura.

Addirittura molte sneakers strizzano l’occhio alla moda che dal red carpet ha portato balze, plissé e volant on the road.



Ecco i must di stagione del momento:





Capi e accessori con ruches per la Primavera TORY SPORT Sneakers Ruffle in pelle con ruches.

Credits: torysport.com



ALEXA CHUNG Gonna con balze e arricciature.





Credits: alexachung.com



MICHEL KORS Borsa a mano Cynthia piccola in pelle con ruches.





Credits: michaelkors.it





ZARA Blazer con bordino a contrasto effetto ruches.





Credits: zara.com



RED VALENTINO Abito in crepe envers satin.





Credits: redvalentino.com



& OTHER STORIES Blousa in cotone con ruches.



Credits: stories.com



ALEXANDER MCQUEEN Miniabito a Maniche Corte in Pizzo Tricot con Ruches.



Credits: alexandermcqueen.com

TRUSSARDI Camicetta smanicata floreale con ruches e volant.





Credits: trussardi.com



EMILIO PUCCI BEACH Bikini a stampa con ruches.





Credits: mytheresa.com





PATRIZIA PEPE Abito con rouches.





Credits: patriziapepe.com





PHILOSOPHY DI LORENZO SERAFINI Abito monospalla a stampa multicolor .



Credits: albertaferretti.com



VICTORIA BECKHAM Ruffle Trench con ruches.



Credits: victoriabeckham.com





STELLA MCCARTNEY Vestito in Maglia Compatta Rosa con arricciatura sulla spalla.



Credits: stellamccartney.com



/ 13 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...