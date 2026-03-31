Come abbinare scarpe e gonne adesso che la bella stagione sta per entrare nel vivo? Ecco qualche idea moda da cui lasciarvi ispirare.

Spring is in the air! E se c’è un capo che più di tutti riesce a incarnare lo spirito della primavera, quello è senza dubbio la gonna.

Lunga, midi o corta, plissé oppure a palloncino, svasata o dalla silhouette a matita: al di là delle sue (tantissime) declinazioni, è lei a farci entrare subito nel mood della stagione.

Basta indossarla per archiviare definitivamente il grigiore degli ultimi mesi e sentirsi più leggere. Una sorta di fashion therapy istantanea, senza particolari controindicazioni (se non una certa propensione ad aggiungere qualche nuovo “esemplare” al guardaroba).

La domanda però sorge spontanea. Come abbinarla? Il punto di partenza restano le scarpe. Un dettaglio tutt’altro che trascurabile, in grado di trasformare anche l’outfit più semplice in qualcosa di decisamente più interessante.

Dalle slingback in suede alle ballerine colorate, dai mocassini alle stringate d'ispirazione maschile, fino alle viralissime sneakerine, abbiamo individuato 5 tipologie di calzature diverse da indossare con altrettanti modelli di gonna.

Scopritele tutte e lasciatevi ispirare dalle nostre style notes!

Gonna a pieghe + ballerine

Presenza fissa nei nostri armadi e in tutte le nostre wishlist, la gonna a pieghe è un jolly prezioso da interpretare nei modi più diversi. Qui l’abbiamo accostata a un paio di ballerine in camoscio colorato - perfette per sdrammatizzarne l'allure bon ton - e completato il look con una blusa in denim e una borsa a spalla nei toni banana.

Camicia in denim con fusciacca MARIA DE LA ORDEN, mini a pieghe TARA JARMON, borsa a spalla in pelle SOFIA, ballerine in suede PARFOIS

Credits: mariadelaorden.com, en.tarajarmon.com, sofianardi.com, parfois.com

Gonna midi + stringate

Lineare, essenziale, sempre elegante: la gonna midi resta la prima scelta nelle giornate in cui vogliamo avere un look curato senza troppi sforzi. Per evitare un effetto eccessivamente formale, mettete da parte stiletti e décolleté e optate per un paio di stringate ultra flat. Aggiungete un pullover minimal e pochi accessori calibrati ed ecco pronta una divisa daily dal piglio sofisticato, à la Carolyn Bessette-Kennedy.

Pullover con collo rotondo MASSIMO DUTTI, gonna con cintura VITTORIA ROMA, cerchietto per capelli tartarugato JENNIFER BEHR, stringata in pelle LEMAIRE

Credits: massimodutti.com, press office, jenniferbehr.com, farfetch.com

Gonna di jeans + mocassini da barca

La gonna in denim continua a essere una certezza e non accenna a scomparire dai radar. Il modello da aggiudicarsi ASAP? Quello maxi, con linea svasata e spacco davanti, che questa stagione fa coppia fissa con i mocassini da barca. Una combo rilassata e chic, da completare con camicia e polo in layering.

Camicia regular fit MANGO, gonna lunga in denim DOLCE & GABBANA, polo in maglia a righe MSGM, mocassini in suede ALOHAS

Credits: zalando.it, dolcegabbana.com, shop-msgm.com, alohas.com

Gonna a palloncino + sneakerine

Dopo la vita bassa, il crop top, l’abito sottoveste, i cargo pants, l’elenco dei revival che guardano agli anni 2000 si arricchisce di un nuovo protagonista: la gonna a palloncino, aka bubble skirt. Un capo apparentemente difficile, che in realtà cela un grande potenziale modaiolo. Provatela con un paio di sneakerine - l’ibrido tra sneakers e ballerine che sta letteralmente spopolando - e una maxi felpa per un look contemporaneo e super easy.

Felpa oversize con inserti in satin UNDERCOVER, gonna longuette a palloncino H&M, calzini a coste UNIQLO, sneaker Taekwondo Mei Ballet ADIDAS

Credits: undercoverism.com, 2.hm.com, uniqlo.com, luisaviaroma.com

Gonna sheer + slingback

La gonna trasparente è indubbiamente tra le proposte più interessanti delle ultime stagioni, ma anche tra le più tricky da indossare. Il segreto per abbinarla al meglio? Giocare con i contrasti, mixando texture e volumi. Come in questo look, che vede la sheer skirt in combo con una giacca in vernice dalla silhouette over e un paio di slingback in suede.

Giacca in finta pelle con finitura lucida THE FRANKIE SHOP, gonna cinque tasche rivestita in tulle ERIKA CAVALLINI, orecchini pendenti in argento sterling EÉRA, slingback in suede con tacco kitten ZARA

Credits: eu.thefrankieshop.com, press office, eera.com, zara.com