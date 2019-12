Elementi colorati e sparkling, eleganti e color block, con la collezione Holiday 19 di Tory Burch

Un Natale pieno di gioia e tonalità accese. È quello di Tory Burch, che per la sua collezione Holiday 19 mescola capi e accessori, come borse e scarpe, dai colori accesi e a contrasto e abiti invece dalle fantasie più classiche ed eleganti, come quelle floreali o a pois. Come abbinare tra loro items così diversi? Abbiamo preparato per voi una carrellata di irrestibili mix and match, con i nostri tips per Feste natalizie luminose e audaci.





Total black con un twist

Una morbida gonna in tulle ricamato abbinata al top in velluto devoré, realizzato in maglia punteggiata a chevron e collo a lupetto, si abbinano a tronchetti con applicazione in cristallo e alla piccola e iconica borsa gialla.





A tutto arancio

L'abito lavorato in crepe arancio acceso è il protagonista del look, adatto sia al giorno che alla sera, ed è reso ancor più sofisticato dall'aggiunta della blusa con il fiocco. Il fascino vintage delle Minnie Slingback Pump dà un twist d'altri tempi, subito contrastato dalla Perry Patchwork Mini Bag.





Baby, it's cold outside!

Il freddo si contrasta con il color block: sotto un maglione in morbido cachemire rosso e blu, pantaloni cropped in denim, e sopra il caldissimo piumino rosso, da abbinare alla Kira Small Camera Bag.





Let's party!

Le serate di festa si vestono di satin nero, come i pantaloni a gamba larga, da abbinare ad una blusa leggera con dettagli increspati. Il tocco finale? I sandali Kira in morbida pelle e stampa serpente e l'irresistibile Kira Satchel Bag rosa, con logo oro, da portare a mano o a tracolla.

Qual è il tuo look preferito per le Feste? Componilo con Tory Burch!

https://www.toryburch.it/