Passionale, solare, grintosa o riflessiva: come sei e quale colore ti rispecchia di più? Scoprilo con la collezione Holiday 2019 di Tory Burch

Una collezione ricca di colori e contrasti: sono i nuovi capi e accessori Holiday 2019 firmati da Tory Burch e scattati per la nuova campagna dalla fotografa Tina Barney. E tu per Natale di che colore sei?





Christmas Passion

Un Natale passionale, a tutto rosso! La tonalità dell'amore contrasta in color block con il blu nel cardigan in cachemire, per un Natale caldo e tradizionale.





Blue Velvet

Per la donna intensa e riflessiva, il colore perfetto è il blu, con rosso a contrasto nel maglione girocollo in cachemire e abbinato alla borsa. Qual è la tua preferita: a tracolla o da portare a mano?





Sunny Holidays

Il colore del sole, il giallo, luminoso e allegro, per la ragazza "chill" che si sente già in vacanza! La nuance limone si abbina al bright pink per un risultato vivace e divertente.





Spice up your life

Sprint e grintosa: è la donna che sceglie il rosa come colore delle Feste 2019. La collezione Holiday di Tory Burch l'accontenta, con un maglione in cachemire girocollo con inserti limone e accessori da non perdere!

E tu, che colore sei? Scoprilo con Tory Burch!

https://www.toryburch.it/





La collezione Holiday 2019 di Tory Burch Micro tote arancio

Micro tote limone



Micro tote bright pink



Cardigan in cashmere blu e rosso

Cardigan in cashmere limone e rosa

Maglione girocollo in cashmere rosa e limone



Maglione girocollo in cachemire blu e rosso

Stiletto con applicazione gioiello

Decolleté nere



Micro tote bright pink

Micro tote lemon

Puffer tote nautical blue



Ella mini puffer tote bright pink

Kira Chevron Small Camera Bag blu

Kira Chevron Top-Handle Satchel Crazy Pink



Penelope Cap-Toe Pump rosa / 16 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...