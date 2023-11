Il must have assoluto della stagione fredda resta sempre lui, il piumino. Ecco come abbinarlo con stile!

Uno degli step fondamentali quando le temperature iniziano a scendere è la scelta del capospalla che ci accompagnerà nel corso dei mesi più freddi. Scelta che ricade inevitabilmente sul piumino, alleato indispensabile e super strategico.

Non solo perché è in grado di tenerci bene al caldo ma anche per la sua - spesso sottovalutata - versatilità. Trasformista di natura, in grado di passare con nonchalance dalla pista da sci alle occasioni formali, resta senza dubbio un grande must. Basta dare una sbirciatina ai social per rendersene conto: è lui il protagonista degli outfit - e dei feed - più cool, declinato in molteplici versioni e stili.

Corto o lungo, a motivo matelassé oppure senza impunture, total black o a colori, il piumino si indossa davvero con tutto. Guardare, o meglio, indossare questi 5 look per credere. Pronte a prendere nota?

Piumino + gonna lunga + combat boots

Gonna lunga e piumino? Per noi è un grande sì! Questa combo all’apparenza un po’ azzardata è la soluzione vincente per non rinunciare a un pizzico di glam anche nelle giornate più rigide. Per un risultato WOW, scegliete una gonna in satin e abbinatela a una candida puffer jacket e a un paio di combat boots.

Gonna lunga in satin BLANCA VITA, giacca imbottita waterproof ZARA, cardigan in maglia di cashmere MIU MIU, combat boot in pelle CHURCH’S

Credits: farfetch.com, zara.com, miumiu.com, church-footwear.com

Piumino + jeans + décolleté Mary Jane

Abbinando piumino e jeans è praticamente impossibile sbagliare. Ma se volete dare una marcia in più a questo look super easy, aggiungete una scarpa diversa dalle solite sneakers o dagli stivaletti. Come un paio di Mary Jane, altrettanto pratiche ma decisamente più stilose.

Jeans dritti a vita alta AGOLDE, piumino midi in nylon semilucido REFRIGIWEAR, dolcevita in lana Merino & OTHER STORIES, décolleté Mary Jane a punta con tacco a blocco VAGABOND SHOEMAKERS

Credits: farfetch.com, press office, stories.com

Piumino + minigonna + stivali

Da qualche stagione il piumino effetto trapunta sta dominando le tendenze accanto ai modelli più “tradizionali”. Ma per renderlo protagonista dell’outfit è importante bilanciarne le proporzioni: meglio evitare accostamenti con capi troppo oversize - che appesantirebbero visivamente la figura - e puntare su qualcosa di corto e slim, come una mini in denim. Il tocco in più? Gli stivali a tubo, che danno ulteriore slancio all’insieme coniugando comodità e stile.

Gonna di jeans con bottoni DIESEL, piumino asimmetrico trapuntato GANNI, pullover con scollo a V a contrasto SANDRO, stivali flat in pelle spazzolata VELASCA

Credits: zalando.it, ganni.com, it.sandro-paris.com, it.velascawomen.com

Piumino + pantaloni palazzo + stivaletti

Il piumino ideale da indossare con i pantaloni palazzo? È corto e ampio, come questo modello in stile anorak dalle linee extra clean. Un’opzione minimal chic che si presta a essere indossata anche nelle occasioni formali.

Pantaloni ampi in lana MORFOSIS, piumino anorak corto MANGO, body a manica lunga SKIMS, stivaletto con tacco basso BY FAR

Credits: press office, shop.mango.com, skims.com, byfar.com

Piumino + abito in maglia + mocassini

Se - come noi - siete particolarmente freddolose, il look da provare è senz’altro questo, con abito in maglia e piumino imbottito. Per scongiurare l’effetto après-ski e rendere il mood più urban, aggiungete un paio di mocassini e una mini bag dai toni a contrasto.

Abito in maglia con collo a lupetto H&M, piumino in tessuto lucido imbottito MONCLER GENIUS, mini bag in pelle JW ANDERSON, mocassino bicolor G.H. BASS

Credits: 2.hm.com, mytheresa.com, jwanderson.com, ghbass-eu.com