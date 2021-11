Un capo immancabile nel vostro guardaroba adatto a mille combinazioni. Se siete in cerca di ispirazione, ecco 5 proposte per abbinare al meglio i vostri amati pantaloni neri.





Tutte noi abbiamo concesso uno spazio privilegiato nel nostro guardaroba ai pantaloni neri, che si confermano uno dei punti fermi su cui sappiamo sempre di poter contare. Capo rassicurante quando non sappiamo cosa mettere, sono una vera dichiarazione di stile per look impeccabili e dalle svariate possibilità.

Il perché del loro successo è presto svelato: sono facili da indossare in ogni momento della giornata e sono l'ideale sia in circostanze più formali, come l'ufficio, che nel tempo libero, per un aperitivo con le amiche o perché no, un party!



Vi stiamo tentando?



Li abbiamo visti declinati in diversi modelli e materiali, da quelli a zampa a vita alta, a quelli in seta... e non dimentichiamoci quelli a gamba a sigaretta. Ma conoscete il segreto per ideare look mai banali? La parola d'ordine è: reinventare, reinventare sempre. Provate a mixarli con capi e accessori dai dettagli particolari e intriganti, come una borsa geometrica, una camicia di jeans che li sdrammatizzi o un pullover insolito. È sicuramente un'ottima idea per non stancarsi mai di indossarli.



Nel tempo libero la chiave è scegliere un attitude comfy, cosa può esserci di meglio allora di un paio di pantaloni neri a gamba larga da abbinare a un morbido maglione a righe e a delle sneakers per un look pratico e chic? Se invece siete alla ricerca di una combo più elegante, provate ad abbinare un paio di pantaloni neri a sigaretta con una camicia in seta e un paio di décolleté con applicazioni gioiello super colorate. Potrebbe diventare il vostro look del cuore.



Avete già cominciato a pensare a qualche nuovo abbinamento da sperimentare alla prossima occasione? Se siete in cerca di idee, ecco 5 combinazioni per indossare i vostri amati pantaloni neri (senza però cadere nell' effetto "noia")





Pantaloni neri di pelle, pullover e sneakers





Pantaloni di pelle a gamba stretta MAISON MARGIELA + Pullover in maglia a righe MANGO + Borsa in pelle con tracolla GIANNI CHIARINI + Sneakers FILA RAY TRACER

Credits: Farfetch.com/ Mango.it/giannichiarini.com/fila.com





Pantaloni neri in velluto, blusa e anfibi





Pantaloni neri in velluto linea dritta MARELLA + Camicia animalier PEPE JEANS+ Anfibi neri ASH + Borsa in cuoio nera con tracolla rimovibile STAUD





Credits: marella.it/ zalando.it/farfetch.com/staud.clothing





Pantaloni neri a zampa, camicia di jeans e stivaletti





Pantaloni neri a campana ZARA+ Camicia in denim MANGO + Stivaletti in suede con tacco largo TAMARIS+ Borsa a spalla in pelle marrone COCCINELLE

Credits: Zara.come/Mango.it/Zalando.it/Coccinelle.com





Pantaloni neri a sigaretta, cardigan chic e mocassini





Pantaloni neri a sigaretta H&M+ Cardigan in maglia con dettagli a costine MAJE PARIS + Mocassini in pelle nera TOD'S + Borsa a mano tinta unita e chiusura a scatto MARNI



Credits: H&m.com/it.maje.com/Tod's.com/yoox.com





Pantaloni neri a vita alta, top in seta e slingback





Pantaloni neri a vita alta & OTHER STORIES + Top nero in seta MANGO + Pumps in pelle verdi con cinturino posteriore e tacco stiletto AQUAZZURRA + Borsa a bandoliera con tracolla regolabile FURLA

Credits: stories.com/mango.it/yoox.com/furla.com