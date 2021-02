Comfort e stile possono andare d’accordo? Certo che sì! Ecco 15 pantaloni super chic e super comodi che lo dimostrano. Scopriteli nella nostra selezione.

Indietro non si torna. Da quando il loungewear è entrato a gamba tesa nel nostro guardaroba, una cosa ci è stata subito chiara: comfort e stile possono andare d’accordo, anzi d’accordissimo! Le nuove collezioni per la Primavera Estate 2021 sono qui a confermarcelo: dai blazer alle sneakers, l’approccio dei brand e delle case di moda sembra andare verso una direzione sempre più smart e rilassata.

E tra i capi protagonisti di questo slow mood non possono mancare ovviamente i pantaloni. Non ci riferiamo solo ai cari leggings, che sono ormai diventati parte integrante della divisa quotidiana di molte di noi. Accanto a loro ci sono anche tanti modelli di pantaloni super chic o eleganti - ma altrettanto comodi - che non aspettano altro che di finire nelle nostre wishlist.

Le proposte di stagione spaziano dai classici pantaloni palazzo - rivisti e corretti in chiave ultra comfy attraverso coulisse e pinces strategiche - ai pants dalla vestibilità carrot fit (ovvero morbidi sui fianchi e più stretti sul fondo), fino a quelli fluidi stampati in stile pigiama, perfetti tra le mura di casa così come fuori.

Siamo andate a caccia dei pantaloni più interessanti in circolazione e abbiamo ristretto il campo a 15 modelli must-wear, tutti ad alto tasso di glamour e comfort. Scopriteli tutti!

Pantaloni ampi con riga centrale ALYSI

Credits: Courtesy of Press Office

Pantaloni palazzo in raso sablé stampato LA DOUBLEJ.

Credits: ladoublej.com

Pantaloni fluidi con pinces CAFÈNOIR

Credits: Courtesy of Press Office

Pantaloni con piega, tasche laterali e chiusura decentrata CLOSED

Credits: closed.com

Pantaloni a gamba larga con cinturini staccabili alla caviglia TIBI

Credits: net-a-porter.com

Pantaloni plissè a gamba ampia MANGO

Credits: shop.mango.com

Pantaloni a gamba ampia con tasche laterali oblique CHLOÉ

Credits: farfetch.com

Pantaloni stampati con vita elasticizzata e tasche all’americana STELLA MCCARTNEY

Credits: stellamccartney.com

Pantaloni carrot fit in tela stretch con doppie pieghe in vita WEEKEND MAX MARA

Credits: it.weekendmaxmara.com

Pantaloni a gamba larga con laccetto rimovibile alla caviglia ISABEL MARANT

Credits: isabelmarant.com

Pantaloni cargo in cotone GIVENCHY

Credits: mytheresa.com

Pantaloni a motivo Principe di Galles in raso lucido con vita elasticizzata MM6 MAISON MARGIELA

Credits: mytheresa.com

Pantaloni a vita alta con gamba dritta ZARA

Credits: zara.com

Pantaloni dritti a vita alta con stampa floreale GANNI

Credits: farfetch.com

Pantaloni carrot fit con piega centrale ed elastico in vita FALCONERI

Credits: Courtesy of Press Office