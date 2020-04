Leggings e jogger pants: oggi sono loro i nostri migliori alleati di look!

In questi giorni ci siamo divise in due fazioni: quelle che continuano imperterrite a indossare i jeans e quelle che ormai vivono in leggings e jogger pants.

Diciamolo, anche per noi, il trend dei pantaloni morbidi e "comfy" è davvero una grande tentazione. Anche perché, attenzione, comodo non vuol dire necessariamente sciatto o poco curato!

Anzi, ci sono in giro proposte perfette per l'homewear ma non solo: pantaloni jogger in tessuti pregiati (come la seta), flare pants in maglia, legging effetto denim, insomma nessuno di loro sfigurerebbe in un normale look casual e per il tempo libero.

Eccovi una selezione di pantaloni comodi (ma anche molto cool) - che potete trovare online - per restare a casa con stile (e poi, chissà... noi, di sicuro, li indosseremo anche fuori)!

