Il giusto compromesso tra comodità e stile: i pantaloni a palazzo di Tommy Hilfiger, sfoggiati dalla nostra Matilda, sono la scelta giusta su cui puntare ora!



Se dovessimo scegliere un modello da portare con noi per ogni occasione sarebbero senz'altro loro: stiamo parlando dei pantaloni a palazzo, grande classico, da qualche stagione in vero e proprio revamp!

Il perché è facile: con la vita alta e la gamba ampia, valorizzano la figura, alzano il baricentro e allungano otticamente la silhoutte. In più sono eleganti il giusto e li si può mettere con le sneakers ma anche col tacco alto. Super democratici, si prestano a vari abbinamenti dal più chic al più casual, come nel caso dell'outfit indossato dall'attrice Matilda De Angelis per l'evento di lancio della capsule Tommy x Shawn.





L'attrice di "The Undoing" e "La legge di Lidia Poet" ha scelto un look per l'evento di presentazione della capsule disegnata dal Tommy Hilfiger con il cantante Shanw Mendes: maglia polo rossa, varsity jacke della linea Tommy x Shawn, in in perfetto stile preppy, e un paio di pantaloni a palazzo beige ins tile chinos con dettaglio monogram in rilievo.

Un modello super versatile, che Matilda ha scelto di portare con dei sandali con tacco ma che non avrebbe certo sfigurato con un paio di sneakers per un perfetto daily look!

Se ancora non li avete nell'armadio, potete fare un salto sul sito tommyhilfer.com, sono disponibili... per ora!