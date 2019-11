Pronte per un intero weekend di shopping? In occasione del Black Friday Pandora propone una grande varietà di gioielli scontati del 20%. Sarebbe un peccato non approfittarne!



Che vogliate giocare d’anticipo e farli trovare sotto l’albero di Natale ad amiche, parenti e persone care o siano destinati a voi che li tenevate d’occhio già da un po’ di tempo ma non avevate avuto ancora la possibilità di acquistarli, di sicuro è questo il momento giusto per regalare (o regalarsi) un nuovo gioiello Pandora.

In occasione del Black Friday infatti il noto brand di gioielli dal design contemporaneo, famoso in tutto il mondo per le sue creazioni rifinite a mano, ha voluto farci una sorpresa e fino al 2 dicembre ci permetterà di comprare i nostri gioielli del cuore approfittando del 20% di sconto.

Grandi evergreen capaci di elevare all’istante ogni outfit, i gioielli firmati Pandora sono senza tempo e non conoscono stagioni. Sono eleganti, versatili e super chic e sono così facili da abbinare da poter essere inseriti facilmente in qualsiasi look, da quelli più sportivi a quelli più ricercati.

Ed è anche per questo che dovremmo cogliere quest'opportunità al volo e approfittare di questo weekend di sconti per aggiungere qualche nuova proposta nel nostro portagioie.

Su quali gioielli Pandora puntare sfruttando l'arrivo del Black Friday?

Dai simpatici charm con gli animali che trasmettono energie positive ai bracciali dalle linee pulite, capaci di aggiungere un tocco di raffinatezza anche gli outfit più basic: ecco quali sono i nostri preferiti che sono già in saldo e lo resteranno per tutto il weekend!





Gioielli Pandora: le creazioni “Loved by Grazia” scontate del 20% Bracciale in maglia Mesh Pandora Reflexions



Charm Nino il Porcospino in Argento Sterling 925



Orecchini a lobo con l’Albero della famiglia scintillante







Catena di sicurezza con cuori a rilievo



Charm a cuore "Una Mamma su un Milione"







Bracciale Pandora Moments con maglia snake in Argento Sterling 925







Charm Pandora Reflexions con l’infinito





Anello "Desiderio Principesco" con pietre di zirconia cubica



Charm a forma di cuore con la scritta “Famiglia”







Anello ispirato alla tiara delle principesse





Charm a forma di gufo in Argento Sterling 925





Bracciale perlato con pavé in Argento Sterling 925







Charm pendente con la scritta “Gli amici sono la famiglia che scegliamo”



Pendente Pandora O in Argento Sterling 925





Charm a forma di cucciolo di Labrador



Scoprite tutti i gioielli Pandora in sconto per il Black Friday a questo link:

https://it.pandora.net/it/blackfriday/