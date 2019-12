Cene, cocktail e feste: per gli eventi natalizi scegliete i vestiti di paillettes!

Il countdown a Natale è iniziato e con esso la ricerca del perfetto holiday outfit.

Rosso, tartan e velluto la faranno da padrone come sempre ma il vero protagonista dei party natalizi e di Capodanno è l’abito di paillettes!

Anche le fashion lover più sobrie non potranno esimersi da indossarlo almeno una volta perché il sequin dress è ormai un’istituzione delle feste, in ogni sua foggia.

Gli abiti in paillettes color oro, argento e rosso sono in assoluto i più gettonati e natalizi ma voi scegliete quelle che preferite, l’importante è che siano luminose e sgargianti.

Grazia.it ha scelto per voi 15 abiti 100% paillettes da comprare e sfoggiare subito, scopriteli nella nostra gallery.

Shine bright like a… sequin dress!

(Credits: Retrofête)

Il brand brasiliano Retrofête si è fatto conoscere negli ultimi anni grazie ai sui abiti colorati interamente ricoperti da piccole paillette, come questo modello a portafoglio e con maniche lunghe, il suo cavallo di battaglia. #BrazilianSequins

(Credits: Michael Michael Kors)

Avete mai visto una zebra blu? Noi sull’abito da festa di Michael Michael Kors! #Animalier

(Credits: Elisabetta Franchi)

L’abito a portafoglio color acqua marina di Elisabetta Franchi è da vere sirenette. #Mermaiddress

(Credits: Pinko)

Per i party più eleganti che richiedono l’abito lungo, optate per la proposta di Pinko con disegni di paillette silver e tante trasparenze. #SequinGown

(Credits: Twinset)

Il brand Twinset da sempre gioca con pizzi, sete e paillette e questa proposta in stile charleston è perfetta per un capodanno danzerino! #Charleston

(Credits: Aniye By)

Ancora frange che creano un concentrato di luce e movimento, questa volta sull’abito argento di Aniye By. #SequinFringe

(& Other Stories)

Le party girl con gusto più low key andranno pazze per questo mini dress in velluto e paillette piuttosto "sobrio" di & Other Stories. #Timeless

(Credits: H&M)

Una delle tendenze virali degli ultimi mesi è il maxi fiocco su scarpe, cerchietti e soprattutto abiti, come questo in paillette a pois di H&M. #MaxiBow

(Credits: Stella McCartney)

Stella McCartney propone l’intramontabile abito a sottoveste interamente ricoperto di paillette in argento. #SlipDress

(Credits: Nenette)

Con l'abito da star di Nenette sarete le più scintillanti della festa! #RedCarpet

(Credits: Ganni)

La tonalità baby e le maniche a palloncino dell’abito del brand danese Ganni lo rendono davvero speciale! #DanishStyle

(Credits: Mango)

Ampie maniche e mini paillette per il mini dress di Mango, adatto anche in estate. #DiscoDress

(Credits: Kocca)

Il gown super elegante di Kocca è reso unico dalla banda con fiocco color rame. #SequinGown

(Credits: Maje)

L’abito con gonna a ruota e ricami di stelle di Maje è fatto per le dancing queen che amano lo stile bon ton. #BonTonQueen

(Credits: Zara)

Verde al quadrato per l’abito di Zara tempestato da paillettes sgargianti in due tonalità di green che è già una hit delle feste. #EmeraldGreen

(Credits: Simone Rocha)

Romantico e delicato in pieno stile Simone Rocha, questo abito è una nuvola rosa carica di piccole paillette. #BubblePink

(Credits: Tory Burch)

Geometrie di paillette e color block per l’abito di Tory Burch, una proposta sobria ed elegante che convince! #ColorBlock