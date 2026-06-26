Top, shorts, abiti, gonne e persino costumi da bagno: scoprite la nostra selezione per aggiungere uno scintillio extra (che non guasta mai!) al guardaroba estivo

Da sempre, esistono due momenti dell’anno ben precisi in cui paillettes, perline e ricami scintillanti fanno capolino nel guardaroba per trasformarsi nei protagonisti indiscussi dei nostri look: uno è il classico periodo natalizio e l’altro…è quello estivo.

Come due poli opposti dello stesso universo fashion, inverno ed estate però sono individualmente caratterizzati da modi molto diversi di brillare e, se i mesi più freddi chiamano a gran voce velluti tempestati di cristalli e paillettes dress sui toni del rosso, il summertime si veste di uno scintillio più frizzante, playful e colorato, che accompagna le nostre giornate di mare e di città con un twist audace ma al tempo stesso spensierato e glamour.

E così, il riverbero del sole sull'acqua, i tramonti infuocati che ci tengono con il naso in su e le serate trascorse a ballare all’aperto richiamano un immaginario che invita ad abbracciare il luccichio, tra suggestioni quasi sireniche, fatte di sfumature che evocano l’oceano e le sue tonalità amiche, ma anche nuance terrose e sabbiose, che arricchiscono lo stile boho di dettagli sparkling, vestendolo di sfumatura più girlish e sbarazzina.

Ma non solo: colori vitaminici e accesi si impossessano di minigonne, top, shorts e accessori, dando vita a un tributo giocoso alle influenze dance-pop e Y2K - per intenderci, quelle che ritroviamo spesso nei look di Zara Larsson o Dua Lipa - alle quali si affiancano bagliori più delicati e romantici, perfetti da accostare a palette altrettanto delicate e neutre per occasioni che richiedono un dress code formale ed elegante.

Da shorts, mini dress e kimono scenografici da indossare la sera per party, concerti e discoteche, a top, gonne di ogni lunghezza e colore con le quali sbizzarrirsi per i propri look by day - che non vogliono per nessun motivo al mondo passare inosservati - fino a costumi da utilizzare tanto in spiaggia quanto all'ora dell'aperitivo, ecco la nostra selezione dei capi sparkling più belli dell'estate.

Capi sparkling per l'estate: la nostra selezione

Top ZARA

Credits: zara.com

Gonna midi PINKO

Credits: pinko.com

Abito corto DESIGUAL

Credits: desigual.com

Costume intero CALZEDONIA

Credits: courtesy of press office

Minigonna H&M

Credits: hm.com

Pantaloni BERSHKA

Credits: bershka.com

Top PULL&BEAR

Credits: pullandbear.com

Kimono FORTE_FORTE

Credits: forteforte.com

Gonna LAAGAM

Credits: laagam.com

Gonna PARFOIS

Credits: parfois.com

Shorts STRADIVARIUS

Credits: stradivarius.com

Gonna OVS

Credits: ovs.it