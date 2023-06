Chi l’ha detto che in estate si possano sfoggiare solo look super colorati! Ecco 7 idee look da copiare se avete un debole per il nero.

C’è chi non vede l’ora che arrivi la bella stagione per mandarlo definitivamente in pensione e chi invece continua a sfoggiarlo ininterrottamente anche a estate inoltrata: voi da che parte state?

Se fate parte di quella lunga schiera di donne che non rinuncerebbe per nessuna ragione al mondo al nero e siete già alla ricerca di nuovi spunti per indossarlo con stile nelle prossime settimane, sarete felici di sapere che vi basterà aprire il vostro profilo Instagram per fare il pieno di ispirazione.

Proprio così: influencer e trend setter sembrano avere una grande passione per quello che di fatto è il colore (o forse dovremmo dire non-colore) più chic della palette. E questo significa che gli abbinamenti da copiare quest’estate sono tantissimi.

Anche voi preferite l’eleganza del nero a colori e stampe vivaci? Se la risposta è sì, ecco 7 look rigorosamente total black che vi conquisteranno al volo e che vorrete ricreare anche voi in questa stagione.

Il segreto per essere chic senza troppi sforzi? Basta fare come Jenny Walton che ha optato per un look composto da maglia nera, pantaloni coordinati e décolleté en pendant. Per la serie…less is more.

https://www.instagram.com/p/CrgJa1vLCdF/

TyLynn Nguyen combina invece comfort e stile con gilet nero, pantaloni a gamba larga e sneakers. E aggiunge un twist al look con una borsa nera con tracolla a catena.

Per un’occasione speciale, scegliere un abito blazer e qualche accessorio prezioso può rivelarsi un’ottima idea. Petra Mackova indossa la sua giacca oversize come fosse un vestito: con sandali neri con dettagli a catena e borsa a mano e il risultato non è niente male.

E la combo “nero + oro” deve piacere molto anche a Caroline Daur che esalta la sua jumpsuit total black con una vistosa cintura dorata e un choker prezioso.

Cercate un look ancora più “easy” da indossare durante il giorno? Non c’è niente di meglio di una t-shirt cropped, una gonna lunga e un paio di sandali flat per affrontare il tran tran quotidiano.

Per avere una mise fresca e raffinata dall’alba al tramonto, via libera agli slip dress total black. Meglio ancora se indossati, come Amalie Moosgaard Nielsen, con un semplice paio di infradito e la propria borsa a spalla preferita.

Se poi avete in agenda un aperitivo o un party chic, scegliete un little black dress. I modelli senza maniche, come quello di Marie von Behrens-Felipe, anche solo abbinati a un paio di slingback con il tacco comodo e una collana di perle sono incredibilmente raffinati.

Foto in apertura: GettyImage