Il primo mese autunnale è quello dedicato alla prevenzione dei tumori femminili e al sostegno della ricerca. Ecco i marchi di moda che si impegnano per aiutare le donne

La palette autunnale è composta da tinte scure e “tristi”? In verità il colore principe del mese di ottobre è quello più primaverile che ci sia: il rosa.

Stiamo parlando della nuance simbolo della lotta contro i tumori femminili, quel fil rouge (o meglio fil rosé) per dare speranza alla battaglia che molte donne stanno vivendo in prima linea.

Secondo la Breast Cancer Research Foundation, ogni anno nel mondo vengono diagnosticati quasi 2 milioni di nuovi casi di cancro al seno e circa una donna su otto svilupperà la malattia nel corso della sua vita.

In Italia ci sono la Campagna Nastro Rosa della LILT, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, e il progetto Pink is Good della Fondazione Umberto Veronesi che sostengono questa importante causa femminile.

Nati per dare un sostegno concreto alla ricerca scientifica grazie al finanziamento di borse di ricerca per medici e scienziati che hanno deciso di dedicare la loro vita allo studio e alla cura del tumore al seno e degli altri tumori femminili, questi “battage” solidali trovano come alleati anche molti nomi della moda internazionale e nostrana.

I fashion brand, specialmente quelli di moda femminile, sono molto attenti e sensibili a questo tematica. Tema purtroppo sempre più scottante per noi.

Ecco una serie di iniziative belle e buone, lettaralmente. Varate dai marchi di abbigliamento, accessori e underwear più vicini a noi donne. E schierati al nostro fianco.

Wolford per il Pink Month: dona il 10% delle vendite alle fondazioni di ricerca

Il brand Wolford raccoglie donazioni da devolvere agli istituti di ricerca attraverso Wolford Care. Il marchio ha scelto di donare, dal 10 al 30 ottobre, il 10% delle vendite di alcuni prodotti selezionati (3W Collection e le Care mask classiche) alle fondazioni di ricerca sul cancro al seno.

L'attività si svilupperà in 78 punti vendita nel mondo con la presenza di QR code alla cassa per invitare anche i clienti a donare. In negozio saranno disponibili anche adesivi e spille con nastro rosa. Il coinvolgimento del brand alla causa è stato sostenuto da donazioni a diverse fondazioni, tra cui IEO in Italia.

Cotonella: My Pink Slip, un’edizione speciale a supporto della ricerca scientifica

Cotonella, uno dei brand leader nel settore lingerie targato Italia, sostiene la causa rosa lanciando My Pink Slip, una special edition nata per supportare Fondazione Umberto Veronesi e, nello specifico, il suo progetto Pink is Good.

Un connubio, quello tra Cotonella e Fondazione Umberto Veronesi, nato nel 2019 e che ha già portato al finanziamento di una ricercatrice italiana, Francesca Bianchi, il cui scopo è determinare l’efficacia degli antinfiammatori non steroidei (FANS) somministrati durante la chirurgia del tumore al seno triplo negativo in relazione anche al peso corporeo.

Cotonella prosegue con il supporto a Fondazione Umberto Veronesi anche attraverso la vendita di un capo speciale, uno slip rosa in cotone in taglia unica decorato dal ricamo del fiocchetto simbolo della lotta al tumore al seno. Uno special packaging segnala l’operazione e invita a un acquisto consapevole gli appassionati del brand.

Il brand esorta a dedicare tempo e attenzione alla prevenzione dei tumori femminili nell’ambito della comunicazione della collezione Intimo Naturale, con la diffusione all’interno del pack dei capi di intimo Cotonella di un leaflet specificatamente dedicato alle buone pratiche della prevenzione.

Boohoo: lancia una charity capsule dedicata alle donne

L’e-tailer di moda Boohoo ha collaborato con l'ente di beneficenza Know Your Lemons Foundation al fine di informare le donne sull’importanza dello screening, promuovendo un messaggio di solidarietà e unione.

Ha lanciato anche una charity capsule dedicata alle donne, la limited collection “Know your lemons”, composta da intimo ultra comfort, pigiami e t-shirt. Il 100% delle vendite sulla collezione verrà donato all’ente benifico per supportare la lotta contro il cancro.

I capi presentano i colori distintivi dell’associazione, rosa e giallo, e sono versatili, funzionali e molto vivaci. Le etichette si contraddistinguono per la presenza di un promemoria che ricorda alle donne di prendersi cura di sé, amarsi e tenere sempre sotto controllo la salute.

Ônne: il braccialetto in edizione limitata per supportare la causa

Il marchio spagnolo di swimwear Ônne si unisce alla causa con un braccialetto in edizione limitata il cui ricavato totale andrà a beneficio dell'Associazione spagnola contro il cancro.

Il tumore femminile è la principale causa di morte per cancro nonché la tipologia più comune nelle donne in Spagna. Per fare capire l'importanza degli esami medici nella speranza di una diagnosi precoce e per finanziare progetti di ricerca che possano fare perdere terreno a questa malattia, Ônne ha lanciato un braccialetto di solidarietà rosa. In edizione limitata, sarà disponibile sul sito del brand fino a esaurimento scorte e l’intero ricavato sarà devoluto all'AECC.





LILT e YAMAMAY uniti per la prevenzione al seno

Yamamay rinnova per il quinto anno consecutivo il proprio impegno con la LILT, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Il brand di underwear offre per tutto il mese di ottobre la possibilità alle clienti che entrano in negozio di ricevere un voucher per prenotare una visita senologica gratuita presso il centro LILT più vicino a casa.

Il marchio ha lanciato anche l’hashtag #yamamyforlilt per perorare la buona causa pure sui social.

L’importante progetto che sostiene è la Campagna Nastro Rosa della LILT grazie a cui per tutto il mese di ottobre sarà possibile sottoporsi a visite senologiche gratuite presso le associazioni provinciali LILT e i circa 400 ambulatori attivi sul territorio nazionale.

Qui si riceveranno anche consigli, saranno consultabili i materiali informativi e l’opuscolo dedicato e si potrà partecipare alle tantissime iniziative che ogni LILT provinciale sta preparando. Per farlo è necessario prenotarsi al numero verde SOS LILT 800 998877.

PittaRosso: la Pink Parade quest’anno diventa digitale e nazionale

PittaRosso, azienda leader nella vendita di calzature e accessori per tutta la famiglia, continua a sostenere la causa in rosa con la PittaRosso Pink Parade, la celebre camminata che solitamente si svolgeva a Milano per raccogliere fondi destinati a Fondazione Umberto Veronesi.

Quest’anno la PPP20 "goes digital": causa Covid-19, l’edizione 2020 sarà una speciale Digital Edition che culminerà nell’evento del 18 ottobre ma coprirà un calendario molto più ampio. Per tutto il mese di ottobre, infatti, ci saranno iniziative e training online, da quelli con personal trainer per allenarsi o mantenersi in forma a quelli con esperti nutrizionisti per scoprire menù sani e gustosi.

GialloZafferano, MyPersonalTrainer e Donna Moderna, i brand del Gruppo Mondadori che sono i punti di riferimento nel mondo del food, della salute e dei femminili, sosterranno l’attività di iscrizione e di donazione dal 21 settembre in poi, attraverso il web e i canali social.

Fondamentale sarà iscriversi per ricevere il pink kit contenente la maglia ufficiale 2020 (fino a esaurimento scorte) e testimoniare così il sostegno alla causa. Le iscrizioni sono già aperte sul sito dedicato della PittaRosso Pink Parade e sarà possibile richiedere l’invio del pink kit a casa (al costo di 20 euro) oppure scegliere il ritiro presso il negozio PittaRosso più vicino (al costo di 15 euro). Cristina De Pin, modella e conduttrice televisiva, è la madrina riconfermata anche per quest’edizione.

Unisa: la pouch in pelle in edizione limitata che aiuta la lotta in rosa

Anche Unisa si unisce al "coro pink": dal 16 al 25 ottobre una piccola pouch in pelle in diversi toni di rosa, realizzata in edizione limitata, sarà disponibile sul sito e nei negozi del brand con l’aggiunta di 5 euro a qualsiasi acquisto.

Tutti i proventi verranno donati alla lotta contro il cancro al seno. Una pouch davvero “bella e buona”, insomma.