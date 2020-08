Dalle stelle alle scarpe: diteci di che segno siete e vi diremo quali indossare

Le puntate del nostro fashion oroscopo continuano, e stavolta il fondamentale quesito che ci sentiamo di porre alle stelle è: quali scarpe fanno al caso nostro? Se ogni segno zodiacale ha dei tratti così specifici, questi si dovrebbero riflettere anche in fatto di predisposizione all'acquistare una cosa o l'altra, crediamo noi.



Un tacco 12 o un paio di anfibi, una ballerina romanticissima o qualsiasi cosa abbia un finish pitonato o animalier. Non sono cose per tutte: un Leone, ambizioso e senza paura, un paio di stivali con spilla a forma di tigre li sa portare alla perfezione. Al contrario, un Pesci romantico e sognatore amerà indossare scarpe iper femminili e un po’ fantasiose.



Dalla prima costellazione all'ultima scoprite la nostra lettura, decisamente shopping-oriented e poco convenzionale delle stelle. E al di là del giusto pronostico su amore, lavoro e fortuna (o meno), quello che c'è nel vostro futuro, sono senza dubbio un gran bel paio di scarpe nuove!









ARIETE



Le stelle dicono.. sneakers! Per un segno impulsivo come l’Ariete, serve una scarpa dinamica, capace di esprimere al meglio l’energia di chi la indossa. E non è la classica total white, ma un modello che rompe le regole, altro tratto distintivo del primo segno dello zodiaco.



PRADA Sneakers Cloudbust Thunder, in tessuto Tec e gomma, con tomaia effetto tridimensionale e battistrada dentellato.



Credits: Prada.com





TORO



Le stelle dicono… pumps! Strano per un segno con i piedi per terra come il Toro? No! Perché al contempo non disdegna i piaceri della vita, tanto meno il lusso. E non nasconde la sua femminilità.



SAINT LAURENT Pumps Anja slingback in vernice con cinturino elastico posteriore.

Credits: Farfetch.com





GEMELLI



Le stelle dicono... tacco block! Il segno dei Gemelli è intelligente e curioso, e valuta sempre i pro e i contro di ogni situazione. Quindi sta non nel mezzo ma "sul" mezzo tacco. Comodo qualsiasi cosa accada.

ISABEL MARANT Stivaletto Dicker in suede e tacco cubano alto 5,5 cm.

Credits: Net-a-Porter.com





CANCRO



Le stelle dicono... classico, ma non troppo! Il Cancro è un segno molto legato alla famiglia, per questo abbiamo pescato una scarpa dalle linee tradizionali, un pezzo statement. Ma attenzione, è tutta apparenza: sotto sotto (neanche troppo) si nasconde un lato molto fantasioso.



ROGER VIVIER Pump slingback Belle Vivier in vernice multicolore, con tacco alto 4,5 cm.

Credits: Mytheresa.com





LEONE



Le stelle dicono... stivali total black! Per un segno così ambizioso e sicuro di sé ci vuole qualcosa di forte. Non ce ne vogliate per la scelta di un decoro animalier che rappresenta una tigre, il vostro status di Re della Giungla resta indiscutibile.



GUCCI Stivale in pelle con testa di tigre, dettaglio che richiama una spilla vintage proveniente dagli archivi di Hattie Carnegie.

Credits: Gucci.com





VERGINE



Le stelle dicono… ballerine! Il segno della vergine è preciso e prudente, a tratti incerto nel prendere decisioni e ad affrontare i cambiamenti. Per questo ha bisogno di sicurezze, come una scarpa comoda a cui affezionarsi e con cui andare ovunque senza troppi pensieri.



CHLOÉ Ballerine Lauren in pelle bianca con bordo smerlato.

Credits: Matchesfashion.com





BILANCIA



Le stelle dicono... che classe! Un segno elegante, che ha un gusto eccellente. E se il proverbiale tratto della Bilancia vi sembra stoni con questo tacco non temete: anche qui l'equilibrio è garantito (è a malapena un 8,5!).



JIMMI CHOO Sandalo Mori in morbido suede rosa con tacco alto 8,5 cm e cinturino in caviglia.

Credits: Jimmychoo.com





SCORPIONE



Le stelle dicono... che carattere! Segno diffidente e indagatore, che ammalia chiunque incontri. Un po' come un rettile, che spaventa ma attira e incuriosisce. O come quel paio di scarpe dalle linee non comuni, un po' rétro, che rendono ogni look irresistibile.



AEYDE Stiletto Savanna in pelle a stampa rettile e straps a forma di V. Il tacco è alto 6,5 cm.

Credits: Aeyde.com





SAGITTARIO



Le stelle dicono... che allegria! Un segno che crede nelle forza delle idee, che è ottimista e simpatico. Un carattere aperto, al quale è impossibile non voler bene: proprio come all'intramontabile tela Vichy di queste ballerine.



LA BABETTE Slingback Oceano è un'edizione speciale in tela di cotone vichy blu e bianco, con suola in canneté rosa fluo.

Credits: Lababette.com





CAPRICORNO



Le stelle dicono... anfibi! Per un segno così tosto e convinto, ci vuole una scarpa in grado di valicare ogni ostacolo. Pelle nera, suola carroarmato: è così che ogni capricorno arriva dritto all'obiettivo.



DR.MARTENS Anfibi Pascal classici in pelle nera.

Credits: Brownsfashion.com





ACQUARIO



Le stelle dicono... che trasparenza! La sincerità e il realismo che contraddistiguono l'Acquario lo rendono un vero amico, che non nasconde brutte verità. Come una scarpa in pvc trasparente, che è praticamente come non averla!



CULT GAIA Sabot Jila in pelle con fasce in pvc trasparente e tacco sferico in acrilico.

Credits: Modaoperandi.com





PESCI



Le stelle dicono... qualcosa di dolce! Un segno sensibile e sognatore come questo rivela talvolta una predisposizione per l'eccentrico, pur sempre raffinato. E quel lato più insicuro, alla ricerca di protezione, trova rifugio nelle soffici imbottiture di questa décolleté.

BOTTEGA VENETA Décolleté Bloc Padded a punta quadrata in pelle imbottita e trapuntata. Tacco alto 9 cm.

Credits: Bottegaveneta.com