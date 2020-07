Le stelle sanno tutto, anche qual è la borsa perfetta per ogni segno zodiacale.

Se la parola "oroscopo" nel titolo di questo pezzo vi ha mandato in fibrillazione, mettiamo subito in chiaro che non stiamo per dirvi come andrà la vostra estate, se l'autunno vi porterà il successo professionale che aspettate o se il grande amore busserà alla vostra porta in primavera. Il nostro oroscopo parlerà... di borsette.



Ebbene, ci siam chieste, perché scomodare le stelle sempre e solo per tematiche così importanti? Lasciamo anche a loro un po' di tregua, un pizzico di meritato svago dopo mesi di grande fatica. E disturbiamole, con ironia, affinché ci guidino tra le vie dello shopping. Perché pensandoci bene, il 2020 ha messo fin dai primi mesi a dura prova (e mandato un po' in crisi) qualsiasi astrologo o esperto in materia, che tanto vale non farsi domande troppo complesse. Meglio buttarla su una materia più leggera e divertente come il prossimo acquisto da mettere in wishlist.



Ogni segno zodiacale ha dei tratti riconoscibili che abbiamo scelto di interpretare in modo decisamente pragmatico. C'è l'ariete, che non ha tempo da perdere, figuriamoci per un cambio di borsa, al quale consigliamo un modello iconico che sta bene con tutto.

C'è la vergine, segno preciso e schematico che predilige l'essenzialità senza troppi fronzoli e non può quindi fare a meno di una tote bag dalle linee minimal.

Scopriamo insieme tutti i segni: le loro caratteristiche e la lettura giusta da farne in termini di shopping!





ARIETE

Un segno impulsivo e coraggioso: il primo dello zodiaco, e proprio per questo chi ne fa parte ha sempre la fissa di arrivare… per primo!

Per questo la it-bag perfetta è un modello classico, che non passa mai di moda e che si abbina a tutto. Così da non dovervi intralciare mentre correte verso la vostra quotidiana pole position.





LOUIS VUITTON Speedy Monogram è il modello iconico della Maison, lanciato nel 1930 e ancora oggi inconfondibile. Qui nella misura 30, con tela monogram stampata, manici e profili in pelle di vacchetta e hardware color oro.

Credits: Louisvuitton.com





TORO

Un segno realista e con i piedi piantati saldamente per terra, pragmatico ma allo stesso tempo cultore dei piaceri della vita, del lusso. E che non disdegna qualche svolta eccentrica e inaspettata.

Per questo la it-bag perfetta è un modello fuori dagli schemi e ricco di particolari, ma al tempo stesso facile e concreto, come una tracolla che permette di affrontare le giornate (e ogni avventura) a mani libere.

GUCCI Modello Marmont in tessuto Original GG matelassé diagonale, con tracolla a catena e dettagli in pelle rosso fuoco. E ovviamente con maxi logo dorato.

Credits: Gucci.com





GEMELLI

Un segno intelligente e curioso. La proverbiale dualità rappresenta una delle innate capacità che contraddistinguono i gemelli: quella di osservare sempre entrambi i lati della medaglia.

Per questo la it-bag perfetta è un modello che ha… due facce diverse! Due colori, due fantasie, insomma, dei contrasti forti e visibili. Non solo a chi ha uno sguardo attento come il vostro…

THE VOLON Clutch bicolore in pelle con manico rigido.

Credits: Farfetch.com





CANCRO

Un segno ricco di intuito, fantasioso, molto sensibile e legato alla famiglia. Al tempo stesso introverso: basta poco per offenderti e farti chiudere nel tuo guscio.

Per questo la it-bag perfetta è… uno scrigno, una specie di scudo elegante e romantico nei colori, che può però proteggervi facilmente da chi mina la vostra serenità. Come? Con qualcosa di appuntito!

VALENTINO GARAVANI Borsa Rockstud Spike in pelle rosa polvere con micro borchie tono su tono.

Credits: Mytheresa.com





LEONE

Ci sarà pure un fondo di verità nel detto "fare la parte del Leone": un segno ambizioso e orgoglioso, talvolta (troppo) egocentrico e (troppo) ambizioso. Ma, c'è un ma! È un segno tanto generoso e protettivo.

Per questo la it-bag perfetta è rigorosamente a spalla, perché denota potere, ma è morbida e super capiente, per contenere le cose di cui gli altri, quelli a cui tenete, possono avere bisogno.

BOTTEGA VENETA The Shoulder Pouch è un modello a spalla dalle forme voluminose, realizzata in morbida pelle.

Credits: Matchesfashion.com





VERGINE

Un segno preciso e prudente, a tratti insicuro. Per questo diventa spesso pignolo e precisetto, andando alla ricerca di ogni piccolo dettaglio, nelle cose, nelle persone e nelle situazioni.

Per questo la it-bag perfetta è un modello dalle linee essenziali, che stanno dentro gli schemi per darvi maggiore sicurezza e controllo.

SAINT LAURENT Tote bag in pelle con manici tondi, apertura superiore e dettagli color oro.

Credits: Farfetch.com







BILANCIA

Un segno elegante, che ha un gusto eccellente. Ciò che vi caratterizza è l’equilibrio, che talvolta, però, vi rende difficile prendere delle decisioni.

E chi se ne importa del dover decidere sempre e per forza, quando la vostra it-bag anziché una può essere così versatile.



PRADA Odette è uno zaino-borsa in pelle saffiano, che può essere indossata a spalla o a mano grazie alle tracolle removibili.

Credits: Prada.com







SCORPIONE

Un segno tenace, con un intuito che ha un che di magico. Indagatore e un pochino diffidente, esamina nel profondo prima di decidere se ne vale la pena oppure no (e lo fa di testa sua).

Per questo la it-bag perfetta è sofisticata, fuori dai canoni classici. Uno di quegli oggetti che ammalia ma al contempo destabilizza chi lo guarda.

MIU MIU Borsa in pelle matelassé con chiusura gioiello e tracolla a catena.

Credits: Miumiu.com





SAGITTARIO

Un segno che crede nelle forza delle idee, con ottimismo e forse un po' di ingenuità. Un carattere aperto, simpatico, al quale è impossibile non voler bene.

Per questo la it-bag perfetta strappa un sorriso, è romantica, si ispira alla natura e la rispetta.

VANINA Borsa a mano Daisy con perle finte e dettagli oro.

Credits: Net-a-Porter.com





CAPRICORNO

Un segno serio e costante, che si concentra sui propri obiettivi e non molla finché non li raggiunge, con riservatezza e… abbiamo già parlato di serietà?

Per questo la it-bag perfetta è precisa, ha una funzione da svolgere e non vi deve deludere.

LONGCHAMP 3D è una piccola tote bag con tracolla removibile e dettagli in pelle intrecciata.

Credits: Longchamp.com







ACQUARIO

Un segno amico, che sa comunicare ed entrare in contatto con gli altri stabilendo un buon feeling. Merito anche della sincerità e del realismo che lo contraddistingue.

Per questo la it-bag perfetta è una borsa capiente, divertente, che evoca momenti di relax e ricordi di momenti piacevoli.

M MISSONI Borsa tote intrecciata in tessuto multicolore.

Credits: Farfetch.com





PESCI

Dolci e teneri, sensibili e sognatori ma con un velo di insicurezza troppo spesso immotivata. Nonostante ciò, sapete andare per la vostra strada valicando le vostre paure.

Per questo la it-bag perfetta è un modello di design sì, ma ricercato. Non adattato a chi ama ostentare, perché voi all’apparenza non ci badate affatto.

BY FAR Borsetta mini in pelle stampata a effetto cocco.

Credits: byfar.com