Cosa indossare in questo 2020 è scritto nelle stelle! Scoprite subito il vostro must-have

Il nuovo anno inizia interrogando le stelle. Amore, lavoro, fortuna... e in fatto di stile? Anche lì, gli astri, vogliono la loro parte. E ogni inizio che si rispetti, almeno per noi, coincide con l'oroscopo più ispirazionale e al contempo pragmatico che ci sia. Abbiamo interrogato lo zodiaco per sapere quale must-have fa al caso vostro. Ogni segno si appresta ad affrontare determinate situazioni, e per farlo al meglio necessita di un oggetto-culto che lo accompagni durante l'anno appena iniziato.



Abbiamo curiosato nell'oroscopo dell'anno e abbinato a ogni segno il must perfetto: un paio di scarponcini borchiati per affrontare le situazioni più intricate, un paio di occhiali per rivolgere il proprio sguardo (in modo più approfondito) agli obiettivi da raggiungere. E tanto altro ancora. Correte a scoprire il vostro segno e cosa o meglio, che cosa, vi consigliano le stelle. Almeno in fatto di shopping!

ARIETE

"Quando il gioco si fa duro, i duri scendono in campo: sarà il momento giusto di far vedere chi siete e quanto valete".

IL MUST-HAVE: Per mostrare il vostro lato più forte (e incutere un po' di timore), un paio di anfibi il pelle con borchie, e che borchie!



Credits: GUCCI, su Mytheresa.com

TORO

"Sarà il momento di fare le grandi pulizie, di tagliare i remi i secchi, di selezionare solo quello che per voi conta davvero".

IL MUST-HAVE: Grandi pulizie ovvero ripartire dall'essenziale, come una t-shirt bianca a girocollo, il basic per eccellenza.



Credits: UNIQLO, su Uniqlo.com

GEMELLI

"Un periodo ideale per riflettere, metabolizzare, capire dove volete rivolgere il vostro sguardo e i vostri sforzi".

IL MUST-HAVE: Rivolgete il vostro sguardo ma senza stancarlo, optate per un occhiale da vista!

Credits: EPOS OCCHIALI, su Farfetch.com

CANCRO

"Ingegno, creatività e intuito: insomma, se c’è un anno in cui potreste dimostrare di essere geniali, eccolo qua!".

IL MUST-HAVE: sarete tutte un lampo di genio. Come quello che dev'essere venuto a Miuccia per inventare questo tacco.

Credits: PRADA, su Mytheresa.com

LEONE

"Il momento ideale per riflettere sulla vostra vita, sui traguardi raggiunti, su ciò che andrebbe eliminato oppure solo modificato".

IL MUST-HAVE: per concentrarvi al meglio, una mascherina per gli occhi in seta. Ovviamente personalizzata secondo lo zodiaco!

Credits: SLIP, su Net-a-Porter.com

VERGINE

" L’impegno profuso finalmente darà i frutti sperati e potrete guardare al futuro con maggiore fiducia"

IL MUST-HAVE: fortuna finanziaria quindi, perché non investirla in un qualcosa di importante, da collezionare? Come un orologio!

Credits: FENDI, su Farfetch.com

BILANCIA

"Coccole, coccole e ancora coccole! Le vostre stelle per questo 2020 vi prescrivono tonnellate di attenzioni estetiche"

IL MUST-HAVE: curate l'immagine, miglioratela. Senza interventi invasivi, ma con piccoli trucchetti come quelli che solo un intimo shaping sa fare.

Credits: SPANX, su Shopbob.com

SCORPIONE

"Saprete gestire con astuzia le circostanze e le relazioni, fino a spremere il meglio per voi e il vostro interesse".

IL MUST-HAVE: un abito da gran soirée, che vi faccia spiccare e ricordare da chi incontrerete.

Credits: THE VAMPIRE'S WIFE, su Brownsfashion.com

SAGITTARIO

"Cuore vibrante e sensi sull’attenti: vi aspetta un’estate bollente, in tutti i sensi: erotismo, sensualità"

IL MUST-HAVE: un completino speciale. Pizzi, laccetti e "affini" sono i benvenuti.

Credits: AGENT PROVOCATEUR, su Net-a-Porter.com

CAPRICORNO

"Voi inizierete l’anno così, rocciosi, solidi, determinati ad avanzare e ad asfaltare tutti gli ostacoli"

IL MUST-HAVE: un capo ultra resistente, come questa giacca creata riciclando quelle che una volta erano delle vele di un kite.

Credits: ExKITE, su exkite.it

ACQUARIO

"Essere più organizzati non fa parte ancora del del vostro modo di essere, quindi dovrete fare un passo alla volta e raggiungere un traguardo soltanto".

Credits: MUJI, su muji.com

PESCI

"La sensibilità vi appartiene: dei piccoli gesti d’affetto saranno dunque la chiave per ritrovare l’armonia".

IL MUST-HAVE: qualcosa che gridi il vostro amore per gli altri e la vostra positività al mondo, qualcosa... a forma di cuore!

Credits: DOLCE&GABBANA, su Mytheresa.com