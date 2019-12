Quale occasione migliore di Natale per regalare/regalarsi un orologio nuovo nuovo? Ecco i nostri preferiti, lasciatevi tentare...

Siete alla ricerca di un dono speciale da mettere sotto l'Albero? Gli orologi sono sempre un'ottima idea!

Perchè? Semplice: ci troviamo di fronte a un accessorio senza dubbio utile ma anche versatile e cool.

E soprattutto un dettaglio speciale per impreziosire tutti i look, dall'ufficio al tempo libero. Impossibile pretendere di più da un solo regalo!

Dai modelli classici che faranno felice la mamma o l'amica che adora le linee rétro, alle versioni manlike perfette per le amiche dallo stile sofisticato, fino alle varianti dal design originale, pensate per chi non ha paura di osare con silhouette particolari e colori accesi.

Scoprite la nostra selezione con le proposte più interessanti in commercio. Ma attenzione! Potrebbe venirvi una voglia improvvisa di tenerveli tutti per voi.





Natale 2019: gli orologi da regalare (e da regalarsi) BREIL

Credits: breil.com

STROILI

Credits: stroilioro.com

2O' CLOCK

Credits: 2oclock.it



DIESEL

Credits: it.diesel.com

DKNY

Credits: donnakaran.com

EMPORIO ARMANI

Credits: armani.com



FOSSIL

Credits: fossil.com

FURLA

Credits: furla.com

GUESS

Credits: guess.eu



KIDULT Time Collection

Credits: discoverkidult.com

LIU JO

Credits: liujo.com

MICHAEL KORS

Credits: michaelkors.it



MORELLATO

Credits: morellato.com

PARFOIS

Credits: parfois.com

ROSEFIELD WATCHES

Credits: it.rosefieldwatches.com



SKAGEN

Credits: skagen.com

SWAROVSKI

Credits: swarovski.com

SWATCH

Credits: swatch.com



TORY BURCH

TORY BURCH

Credits: toryburch.it







