A chandelier, con perline colorate o con strass luccicanti: gli orecchini d'estate non sono mai abbastanza.

Vistosi, luccicanti e super glamour! Gli orecchini ci piacciono così.

Specialmente d'estate quando si ha ancor più voglia di spensieratezza e di colore.

Un alleato sulle mise da giorno per rendere speciale anche l'abbinamento più semplice e basic.

Ma ideali anche per regalare un tocco ancor più prezioso ai look da sera.

Quali sono le versioni da cui lasciarsi tentare quest'anno?

In cima alla lista ci sono i modelli a cerchio, proposti in varie forme e dimensioni, quelli con applique floreali, quelli in rafia con nappine e quelli ricoperti di perle multicolor.

Resistono poi i "sempreverdi" chandelier con strass e cristalli, pensati per le occasioni speciali.

E voi su quali orecchini estivi puntereste?

Orecchini gioiello DOLCE & GABBANA

Credits: net-a-porter.com





Con pietre e perline rosse MANGO

Credits: shop.mango.com





A forma di fenicottero STROILI

Credits: stroilioro.com





Cerchi 1 grammo d'amore con stella e pesetto PLV MILANO

Credits: plvmilano.com





Con fiore di stoffa MARNI

Credits: marni.com





In rafia con nappine colorate J CREW

Credits: jcrew.com





A forma di stella con pendenti di strass MIU MIU

Credits: mytheresa.com





In resina e metallo & OTHER STORIES

Credits: stories.com





In stile etnico PRIMARK

Credits: primark.com





Con greca e logo Medusa VERSACE

Credits: versace.com





A forma di croce GUCCI

Credits: mytheresa.com





Nelle sfumature di azzurro e blu SWAROVSKI

Credits: swarovski.com





A chandelier con strass ZARA

Credits: zara.com