Dai modelli in tessuto iper colorati a quelli più preziosi, in oro o argento: una selezione di orecchini a cerchio a cui non potrete proprio dire no!



Prima è stato il turno dei choker, i collarini elasticizzati da portare stretti intorno al collo, poi è stata la volta delle pinze per capelli, i mollettoni di plastica colorata che mai nella vita avremmo pensato di indossare fuori dalle mura domestiche, e adesso si aggiungono anche gli orecchini a cerchio alla lunga lista dei trend d’ispirazione Nineties che sono ufficialmente tornati alla ribalta.

Scelta ideale per illuminare il viso e valorizzare qualsiasi tipo di hairstyle, gli orecchini a cerchio (o hoop earrings che dir si voglia) sono tornati a imporsi tra le tendenze della primavera-estate, per la gioia delle nostalgiche che non vedevano l’ora di sfoggiare nuovamente questo accessorio iconico degli anni’90.

Con cerchi piccoli o grandi, spessi o sottili, in tessuto o in oro e argento: sono tantissime le versioni che si trovano in circolazione e, tra proposte preziosissime e varianti low cost, anche in questa stagione non ci sarà che l’imbarazzo della scelta.

Qualche idea per arricchire la vostra collezione di bijoux? Dagli hoop earrings in seta colorata a quelli ricoperti da cristalli metallizzati: ecco una selezione di orecchini a cerchio da inserire subito nel vostro portagioie!













PANDORA Orecchini a cerchio in Argento Sterling 925

Credits: it.pandora.net





STROLI Orecchini a cerchio in oro.

Credits: stroilioro.com





MABINA Orecchini a cerchio in argento con zirconi

Credits: mabina.it





RUE DES MILLE Orecchini martellati a doppio cerchio

Credits: ruedesmille.it





BALENCIAGA Orecchini a cerchio in seta colorata

Credits: matchesfashion.com









MIU MIU Orecchini a cerchio ricoperti di cristalli

Credits: mytheresa.com





TIFFANY&CO. Orecchini a cerchio in oro della collezione “Melody” di Paloma Picasso

Credits: tiffany.it





RECARLO Orecchini a cerchio in oro bianco e diamanti

Credits: recarlo.com





MARNI Orecchini a cerchio in ottone con inserto in pelle

Credits: matchesfashion.com





DIOR Orecchini a cerchio in metallo con cristalli dorati metallizzati

Credits: dior.com





ROBERTO GIANNOTTI Orecchini a cerchio con chiama angeli in argento, perle e zirconi

Credits: robertogiannotti.com









LIL Astro Hoops, orecchini a cerchio in oro 9 carati e zirconi

Credits: lilmilan.com