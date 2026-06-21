Diamo il benvenuto all'estate con una super selezione di capi e accessori da aggiungere subito in wish list

Ci siamo: oggi, domenica 21 giugno, scatta ufficialmente il Solstizio d’Estate 2026. Traduzione: è la giornata più lunga dell'anno, la nostra testa è già in modalità vacanza e le serate si passano spesso e volentieri fuori casa.

Per inaugurare la stagione calda come si deve, non c'è alleato migliore di un po' di sano shopping, non trovate?

Per questo abbiamo selezionato 8 novità freschissime, tra capi leggeri, accessori versatili e tocchi pop, da inserire subito in wishlist per dare il benvenuto all'estate con il look giusto. Pronte a prendere nota?

1) L'abito lungo arancione di COS

Se volete dare una "scossa" al solito guardaroba estivo fatto di bianco, nero e denim, la risposta è una sola: l'arancione super vitaminico. Questo maxi dress di COS ci ha conquistato subito per la sua semplicità: ha uno scollo a V, un gioco di pieghe che si nota appena e un fit fluido e leggerissimo. È quel classico vestito furbo da mettere in valigia, perfetto sia per il giorno con i sandali flat sia per la sera con gli accessori giusti.

Courtesy of Press Office

2) La collana "Colorata Maxi" di Collanine Colorate

D'estate gli accessori devono essere spensierati e, soprattutto, pieni di colore. La collana Colorata Maxi di Collanine Colorate è esattamente il dettaglio pop che ci serve per dare una svolta anche ai look più basici. Un mix di perline multicolor che mette subito buon umore e ci fa sentire all'istante in vacanza. Da abbinare letteralmente con...TUTTO, per un twist immediato.

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3) La borsa "Cléo" in rafia di Sézane

La borsa di paglia è ovviamente il "mai più senza" della bella stagione, ma questo modello di Sézane ha persino una marcia in più. Si chiama Cléo e, declinato nella variante color cioccolato, unisce l'intreccio naturale della rafia a un'allure super sofisticata. Ha una silhouette morbida ma strutturata che la rende perfetta non solo per la spiaggia, ma anche per girare in città abbinata a un completo in lino.

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4) Il top corsetto a costine di Zara

Un'altra sfumatura da avere adesso è il giallo sole. Questo top di Zara mixa la linea aderente e i tagli stile corsetto al comfort del tessuto a costine. È un pezzo decisamente multitasking: potete sdrammatizzarlo di giorno con un paio di bermuda in denim a vita alta (come quelli che vi suggeriamo nel paragrafo sotto, ad esempio) e delle ciabattine flat, oppure renderlo più sofisticato per la sera con una gonna fluida e un sandalo con tacco.

Credits: zara.com

5) I bermuda in denim bianco di Mango

Dimenticate i micro-shorts: questa stagione il vero pezzo forte dello street style sono i bermuda. Questo modello bianco di Mango ha un taglio dritto e una vita media che lo rendono super chic ed elegante. Praticamente si indossa con tutto: t-shirt e mocassini per l'ufficio, o top halter e sandali a listini per la sera. Un acquisto imperdibile insomma.

Credits: shop.mango.com

6) L'abito bianco di & Other Stories

Il vestito bianco è la divisa ufficiale dell'estate. Questo modello fa parte della June Collection di & Other Stories ed è stato pensato proprio per chi cerca capi versatili da viaggio. Ha linee pulite, spalline sottili e un tessuto materico leggerissimo. Potete usarlo come copricostume chic a bordo piscina o stratificarlo la sera con un foulard in seta e una maxi borsa. Semplice e immediato.

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7) L'anello "Heredero Extinto" di Suma Cruz

Se cercate un gioiello capace di catalizzare l'attenzione da solo, la nuova collezione di Suma Cruz fa al caso vostro. L'anello Heredero Extinto è un pezzo scultoreo e dal carattere forte, nato da un mix di metallo e materiali naturali. Funziona come un vero e proprio talismano: basta indossarlo per dare un'identità precisa e un tocco deciso anche all'outfit più minimale.

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8) Il bikini "Sparkling Touch" di Tezenis

Solstizio d'estate significa anche che la stagione dei bagni è ufficialmente aperta. Il primo costume da comprare quest'anno è firmato Tezenis ed è declinato in un bellissimo verde oliva. Il modello a balconcino garantisce un ottimo sostegno dal sapore rétro, ma la vera novità è il tessuto Sparkling Touch, leggermente glitterato. Il pezzo perfetto per brillare sotto il sole o per i primi aperitivi a bordo piscina.

Credits: tezenis.com