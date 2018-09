Le tendenze della prossima stagione sono già “on the street”

La fashion week milanese è ufficialmente terminata e noi di Grazia vogliamo raccontarvi cos’è successo in questi giorni densi di sfilate, presentazioni ed eventi. A farci da guida, in questo turbinio fashion, alcune delle influencer più seguite e fotografate del momento, che con i loro look ci anticiperanno i trend più cool della prossima stagione, visti sulle passerelle e reinterpretati "on the street".

Sono le donne come loro che influenzano le scelte dei direttori creativi dei brand: indipendenti e creative, al centro dell’universo, con una personalità e uno stile unico, dalla testa ai piedi. Accessori compresi: oggi, più che mai, sono uno strumento essenziale per completare un look ed esaltare la personalità di chi li indossa.

Come per la collezione autunnale dei gioielli PANDORA, ispirata al Rinascimento, un omaggio non solo stilistico ma "sostanziale": la celebrazione di un’epoca di grandi leader femminili, donne che, anche attraverso i gioielli esprimevano la loro forza e le loro idee.

Lasciatevi ispirare anche voi dalle nostre tre "special guides": Michela Meni, Catherine Poulain e Nima Benati ci portano con i loro look - e i gioielli PANDORA - alla scoperta delle tendenze e i fashion tips della #MFW.

Per Michela colori basic, non oltre il beige-nero-bianco, e pochi pezzi ben selezionati, essenziali ma iconici. Trench, T-shirt bianca, blazer, sandali chanel, che indossa in modo molto rilassato, volutamente untailored, per rendere il i look utility ancora più ricercato e intellettuale.

“Dream a Little dream of…”: volants e jabots che accompagnano i movimenti, macro jeans culottes seventies dall’aria vagamente retrò, la versione dello stile romantic 2018 di Catherine.

Mixare senza paura, osare con le proporzioni. Come vediamo fare a Nima, con una versione mini dello wrap dress classico e décolleté accolate come vogliono le fashion addicted per uno stile massive e sofisticato che ricrea il glamour degli outfit più magnetici delle passerelle.

Street-look diversi ma per tutte e tre i gioielli sono gli stessi: i nuovi bracciali PANDORA sono perfetti dall'outfit più "pulito" al più posh, gli alleati di stile per raccontare - e valorizzare - la propria personalità!

