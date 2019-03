Pronte ad acquistarne un paio nuovo? Ma anche due, tre, quattro...



Vi basta veder spuntare un raggio di sole per desiderare di indossarne subito un paio? Allora siete nel posto giusto perchè parliamo proprio di occhiali da sole.

Molto più di un semplice accessorio. Si tratta infatti di un alleato fashion molto prezioso, da avere sempre a disposizione nella bella stagione (ma anche per le giornate di sole di quella fredda) per completare qualsiasi look.

Ma quali sono i modelli most wanted e le forme da non lasciarsi scappare per la primavera-estate 2019?

Oltre agli aviator (il classico modello a goccia, per intenderci), resistono anche le silhouette cat-eye e quelle a farfalla.

Grande ritorno poi per le mascherine dall'allure sporty e per gli occhiali da sole specchiati che spopolavano negli anni 90, primi anni 2000.

Se invece volete andare sul sicuro, ricordatevi sempre che i cari sunglasses squadrati o rotondi non temono affatto le mode passeggere.

In generale, al di là delle tendenze del momento, è comunque buona regola trovare la forma giusta per il vostro viso...e non farne più a meno!





Occhiali da sole cat-eye

La silhouette più sensuale e accattivante di sempre rimane quella "a gatto", non c'è che dire. Con montatura a fiori, a tinte pop o impreziositi da strass e applique luccicanti, scegliete il modello che fa per voi







Occhiali da sole a farfalla

Femminili e romantici gli occhiali ad ali di farfalla spopolano da diverse stagioni e si riconfermano un must anche della PE 2019. A tinte pastello per un tocco bon ton, tortoise per una resa più decisa. Voi quale preferite?





Occhiali da sole a goccia

Dal modello di Gucci con le lenti azzurre a quelli di Stella McCartney con logo di strass, fino al modello Tod's con montatura giallo senape, gli occhiali da sole in stile aviator sono sempre una buona idea!







Occhiali da sole a specchio

Specchio specchio delle mie brame, qual è l'occhiale da sole più cool del reame? I mirror sunglasses, che domande! Da quelli gold di Chanel a quelli silver di Zara, la scelta è ampia. Unica controindicazione: i vostri interlocutori si specchieranno di continuo mentre vi parlano. True story.







Occhiali da sole a mascherina

Se cercate qualcosa di molto particolare, gli occhiali da sole a mascherina (che a fine anni 90 erano tra i modelli più desiderati), sono quelli adatti a voi. Esagerati, coloratissimi e con quel tocco sporty-glam, non vi faranno di certo passare inosservate.





Occhiali da sole rotondi

Bentornati anni 70! In realtà quel fortunato decennio non ci ha mai abbandonato, almeno nelle "faccende fashion". Ed ecco che lo stile hippie-chic contagia appunto anche gli occhiali da sole. Se hanno le lenti colorate poi, ancora meglio!





Occhiali da sole squadrati

Preferite linee scattanti e uno stile più deciso? Puntate sui modelli squadrati e non ve ne pentirete. Più piccoli per una resa minimal-chic, oppure oversize (come quello firmato Ray Ban) per una dose di glamour esagerata. A voi la scelta!