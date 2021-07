Sono loro la coppia più bella dell'estate: occhiali da sole e costumi da bagno in 5 proposte cool da copiare!

Siete in partenza per il mare ma non avete ancora ben chiaro che cosa mettere in valigia? Tranquille, qualche abitino leggero e dei sandali flat e si va. Ma per ottenere uno stile favoloso anche sul bagnasciuga vi servono sostanzialmente due cose, da scegliere però con grande cura: un costume da bagno, intero o bikini a seconda delle vostre preferenze, e un paio di occhiali da sole cool. Per aiutarvi a mixarli tra loro in maniera impeccabile, vi abbiamo preparato 5 proposte pensate un po' per tutti i gusti: scopritele con noi!

Per le amanti dello stile rètro

Chi adora lo stile vintage, non potrà non adorare anche questo "matchy matchy" delizioso, che ci ricorda il look da spiaggia delle dive anni 50. Protagonisti il costume due pezzi con slip a vita alta, ruches e dettagli in sangallo e gli occhiali da sole dalla silhouette affusolata (o cat-eye per gli amici).

Due pezzi in tessuto arricciato & OTHER STORIES + occhiali cat-eye STELLA MCCARTNEY

Credits: stories.com, stellamccartney.com

Total black addicted

Non rinunciate al nero nemmeno sotto il solleone? Vi capiamo perfettamente, del resto è così chic! L'abbinamento più adatto a voi è senz'altro questo: un sofisticato due pezzi con dettagli asimmetrici che lo rendono classico ma non banale e un paio di occhiali da sole con lenti scure come il modello proposto da Chanel di cui siamo innamoratissime!

Bikini FISICO + occhiali da sole CHANEL

Credits: fisico.it, chanel.com

Seventies, mon amour!

I favolosi anni 70 ispirano anche il vostro look da spiaggia? La stampa che fa per voi è senza dubbi quella tie-dye psichedelica e boho al punto giusto. Proprio come quella che campeggia sul costume due pezzi della collezione di Tezenis, da abbinare naturalmente a un classico paio di Ray-Ban con lenti tonde e montatura dorata.

Due pezzi stampa tie dye TEZENIS + occhiali tondi RAY-BAN

Credits: tezenis.com, ray-ban.com

En pendant? Sì, grazie!

Se l'attenzione ai minimi dettagli è un po' il vostro fashion diktat, siamo certe che non potrete rinunciare a mixare anche costume e occhiali da sole con cura minuziosa. E quindi la proposta per voi è questa: un costume intero sui toni del turchese con inserto di righe verticali viola, due nuance che guarda caso riprendono esattamente i colori dei vostri sunglasses (il modello di Bvlgari poi è davvero stupendo!).

Costume intero con balza LOS TRAPITOS AL SOL + occhiali da sole della collezione Serpenti True Colours BVLGARI

Credits: lostrapitosalsol.it, bulgari.com

Per chi vuole andare sul classico

Volete vincere lo scettro di "best dressed" del vostro lido? Con questo accostamento la giuria non avrà dubbi! Il raffinatissimo due pezzi di La Perla rosa cipria dal taglio asimmetrico e gli occhiali da sole oversize di Dior con montatura tartarugata saranno il vostro pass per essere le più chic della spiaggia, credete a noi!

Costume due pezzi della collezione Stargaze LA PERLA + occhiali da sole con montatura tartarugata DIOR

Credits: it.laperla.com, dior.com