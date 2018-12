I gioielli della collezione autunno inverno 2018/19 del brand toscano sono perfetti da mettere in wishlist per il prossimo Natale.



Avete già pensato ai regali per questo Natale? E a quello che desiderereste ricevere? Non sempre abbiamo le idee chiare quando si tratta del pensiero giusto per la mamma o per una cara amica, ma una cosa è certa: i gioielli sono sempre un dono che rimane nel cuore.

E con quelli firmati Giovanni Raspini l'effetto "meraviglia" è assicurato! Basta dare un'occhiata alle nuove collezioni autunno inverno 2018/19 del brand toscano per innamorarsene e trovare il regalo giusto da metter sotto l'albero.





Eleganza e modernità si coinugano nella collezione autunno-inverno di Giovanni Raspini, che presenta per questa stagione diverse linee, tra le quali Amazzonia e Super Bowl.

Nella linea Amazzonia i gioielli richiamano nel design il mondo della natura e la sua bellezza: fronde, motivi "ramage" e foglie d'argento brunito abbracciano piccole sfere di tormalina rosa e granato, declinati su collane, orecchine, bracciali e anelli. Piccoli dettagli di pura eleganza.

La Super Bowl sceglie invece uno stile più lineare e d'impatto, con texture e forme particolari: collane, bracciali e orecchini realizzati in lastra d'argento martellata a mano. E per chi ama la luminosità e il "calore" dei bagliori "gold" questa stagione la linea si declian anche in modelli in argento dorato.

Sfogliate la gallery e trovate il vostro gioiello Giovanni Raspini per il Natale 2018!

Idee regalo Giovanni Raspini Bracciale Super Bowl

Collana longuette Super Bowl in lastra d'argento martellata

Orecchini bottone Super Bowl



Collana grande Amazzonia con fronde, rametti, foglie d'argento brunito e piccole sferette in tormalina rosa e granato

Bracciale Amazzonia

Anello Amazzonia



Orecchini Amazzonia grandi

Orecchini pendenti Amazzonia

Collana pendente Maui in madreperla accoppiata col quarzo



Maxi anello Maui in madreperla accoppiata col quarzo di forma circolare con sferette d'argento

Bracciale Maui

Orecchini a cerchio



Bangle Super Bowl

Collana Super Bowl in argento dorato

Orecchini Super Bowl in argento dorato



