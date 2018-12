Il nostro mix & match "Christmas edition" vi guiderà negli abbinamenti perfetti per le feste!

Il susseguirsi di impegni ed eventi che caratterizza il periodo natalizio richiede strategia e attenta pianificazione di outfit e abbinamenti.

Dai christmas party, ai cocktail, al brindisi con i colleghi, ai pomeriggi con le amiche fino alle cene e pranzi di famiglia, ogni evento esige un look studiato nei minimi dettagli!

Per questo, abbiamo selezionato per voi 5 abbinamenti mix & match che vi faranno venir voglia di festeggiare la magia del Natale tra sparkles e bollicine e renderanno la vostra holiday season ancora più memorabile.

"Jingle all the way!"





Cosa indossare a Natale: la cena della Vigilia





(Credits: Philosophy, Virginia Severini, Balmain, Nalì, Amina Muaddi)

L'immancabile family dinner del 24 dicembre merita di essere affrontato con stile.

La nostra proposta è decisamente "festiva", giocata sul tema black and gold con l'abito in lurex Philosophy di Lorenzo Serafini che si sposa benissimo con la giacca sfrangiata Balmain.

La clutch romantica a forma di lettera di Virginia Severini, gli orecchini pendenti con cristalli di Nalì e le Mary Jane in raso di Amina Muaddi completano il look. #Christmaseve

Cosa indossare a Natale: il pranzo del 25!





(Credits: Michael Kors, Gianvito Rossi, Zalando, Net-a-Porter, Matches Fashion)

Che passiate il pranzo di Natale del 25 fuori o tra le mura di casa, non sottovalutate l'importanza del vostro outfit: sarete le più ammirate e avrete dei bellissimi ricordi fotografici natalizi!

Abbiamo abbinato l'abito in maglia di Kiomi (che trovate su Zalando) color verde "albero di Natale", con accessori bordeaux come la tracolla borchiata di Michael Kors, la cintura di Roskanda e i booties di Gianvito Rossi.

A spezzare il color block ci pensa il maxi coat di Burberry, british e sofisticato. #PranzodiNatale





Cosa indossare a Natale: Christmas Party!





(Credits: Pandora, Calzedonia, Pura Lopez, Net-a-Porter, Liu Jo)

Cosa c'è di meglio di un Christmas Party prenatalizio per entrare nel mood e sfoggiare outfit scintillanti e speciali?

Non abbiate paura di osare!

Noi vi proponiamo il mini abito monospalla con ruches di Liu Jo abbinato a decolleté gold di Pura Lopez.

Poichè "the devil is in the detail", indossateli con calzini glitter in tulle di Calzedonia, orecchini pendenti Pandora e borsa a sacchetto con piume di Attico.

Porterete tutta la bellezza delle feste e del Natale con voi. #Partytime!

Cosa indossare a Natale: il brindisi con i colleghi





(Credits: Falconeri, Casadei, Bulgari, Fay, Swarovski Eyewear)

Per mantenere buoni rapporti d'ufficio, bisogna fare team building e rispettare le tradizioni: a Natale, tra colleghi si brinda, ci si saluta e si chiacchera delle vacanze che si faranno.

Che ad aspettarvi sia un pranzo fuori, un aperitivo o una cena post lavoro, vestitevi "on point" e curate i dettagli un po' più dei restanti 364 giorni l'anno.

La nostra proposta è chic e informale, con un tocco fashion a cui noi Grazia-working-girls non potremmo mai rinunciare!

Cardigan nero profilato di bianco Falconeri, pantaloni a sigaretta Fay, decolleté tacco otto Casadei e borsa Bulgari dalla collezione Serpenti.

Se il brindisi è durante il giorno, osate con un tocco da vamp con gli occhiali da sole Dsquared con dettagli in Swarovski. #Teambuilding





Cosa indossare a Natale: lo scambio di regali con le amiche





(Credits: Neubau, Carmens, Fracomina, Benetton, Dior)

Prima di tuffarsi nella maratona con i parenti, le amiche di sempre si incontrano per il fatidico scambio dei regali.

Un'occasione per ritagliarsi tempo per sé, ridere e coccolarsi, in cui l'outfit non deve passare in secondo piano.

Il nostro abbinamento mix & match è romantico e gioca sui toni del bianco, rosa e grigio.

La gonna plissé di Fracomina è uno dei must di stagione, il maxi pull di Benetton è cozy e avvolgente, la tracolla Dior è intramontabile, i bootie stringati disegnati da Filippa Lagerback per Carmens sono modello "Mary Poppins" e, per finire, gli occhiali Neubau richiamano il rosa della gonna e completano il look. Vi piace? #Amicheeregali