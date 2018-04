Vita alta, gamba dritta e fianco leggermente bombato: i jeans must have sono proprio loro: i mom fit

C'è poco da fare, i jeans mom fit (o direttamente mom jeans) sono davvero tra i modelli più cool del momento.

Le loro caratteristiche principali? Vita alta, fianchi arrotondati e gamba dritta che si stringe leggermente all'altezza della caviglia. Un tuffo nel passato ai favolosi anni 90 (ve la ricordate Brenda?).

Perfetti con le sneakers o con gli anfibi in pelle per cavalcare quel filone nostalgico dei nineties. Ma anche con ballerine e décolleté di ogni sorta e genere.

Abbiamo selezionato alcune delle versioni da non lasciarsi scappare per la primavera: scegliete il vostro e sfoggiatelo night & day!





MOM JEANS: A CHI STANNO BENE?





Piccola notazione: cominciamo col dire che le tendenze va sempre bene seguirle se si adattano al nostro stile e al nostro fisico. In caso contrario meglio evitare.

Questo modello di jeans, nello specifico, non è semplicissimo. Se avete un fisico longilineo via libera, mentre per chi ha i fianchi più morbidi, il rischio è quello di enfatizzarli ancora di più.













Jeans mom fit: i modelli per la primavera ZARA

Credits: zara.com

SAINT LAURENT

Credits: net-a-porter.com

E.L.V. DENIM

Credits: net-a-porter.com



VERSACE

Credits: net-a-porter.com

ISABEL MARANT

Credits: net-a-porter.com

CASASOLA

Credits: net-a-porter.com



BASSIKE

Credits: net-a-porter.com

LEVI'S

Credits: levi.com

H&M

Credits: hm.com



MADEWELL

Credits: net-a-porter.com

MIH JEANS

Credits: farfetch.com

RAG & BONE

Credits: net-a-porter.com



RE/DONE

Credits: net-a-porter.com

BERSHKA

Credits: bershka.com

TOPSHOP

Credits: topshop.com



