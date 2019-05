Se non ci credete, forse è perchè non avete ancora visto i modelli più cool del momento...

Per anni i mocassini sono stati "catalogati" come calzatura dal mood maschile, da indossare prevalentemente in ufficio, o comunque nelle occasioni più "formali".

Ebbene, le cose sono cambiate. E parecchio anche!

Già da qualche stagione, infatti, questo modello di scarpe si è conquistato anche altri "ambiti" decisamente più frivoli e glamour.





E si sfoggia con disinvoltura non solo sotto a tailleur e completi eleganti, ma anche nel tempo libero con gonne e abitini di ogni sorta e genere.

Si spazia dalle varianti classiche, in pelle o in suede, da "stemperare" anche con un bel paio di jeans o un pantalone stampato, magari cropped, passando per le versioni più particolari, arricchite da glitter, impreziosite da applique o semplicemente declinate su texture originali.





Come il modello di Gucci in rafia che, guarda caso, è già un must dell'estate!.

Lasciatevi tentare dalle nostre proposte per uno shopping mirato.

In rafia GUCCI

In nappa bianca TOD'S

Scamosciate con dettaglio intrecciato ZARA

In pelle intrecciata BOTTEGA VENETA

In pelle cuoio CHLOÉ

A punta in pelle rossa THE ROW

Con fibbia dorata & OTHER STORIES

In pelle martellata NICHOLAS KIRKWOOD

In velluto con applique ROGER VIVIER

Con perline CHANEL

Stampa cocco GABRIELA HEARST

Animalier GIANVITO ROSSI

Con glitter JIMMY CHOO

