Dai tradizionali loafer in pelle o in camoscio a quelli con dettaglio gioiello: i mocassini sono senza alcun dubbio i protagonisti di stagione

Nella moda ci sono trend "passeggeri" e poi invece, ci sono quei pezzi che, una volta nel nostro guardaroba, vi rimangono per sempre. È il caso dei mocassini: un classico che non stanca mai, e che si riconferma anno dopo anno come l'accessorio must have da avere per look eleganti e chic. Questa calzatura infatti, non smette di esercitare il suo fascino: tornano infatti sulle passerelle Autunno Inverno 2023 mostrando tutto il loro lato più audace grazie alla moltitudine di nappe e dettagli gioiello.

Le varianti sul tema per la stagione fredda sono tantissime: dai modelli chunky con le suole spesse con fondo dentellato, alle versioni minimal, classiche o bicolor, noi non vogliamo proprio farne a meno e le vogliamo al nostro fianco fino alla fine dell'inverno.

Ma come indossarli? Come abbinarli al meglio? Ve lo sveliamo noi: qui trovate qualche idea cool da provare al volo. Del resto i mocassini si prestano davvero a mille interpretazioni diverse, ma sempre vincenti.

Indossarli dall'alba al tramonto insomma si rivelerà un'ottima idea! Per aiutarvi a scegliere il modello più adatto a voi, vi lasciamo la nostra selezione con i mocassini più cool di stagione.

JONAK

Credits: jonak-paris.com

FRATELLI ROSSETTI

Credits: fratellirossetti.com

G.H. BASS

Credits: ghbass-eu.com

BEATRICE B

Credits: Courtesy of Press Office

MANGO

Credits: mango.com

SERGIO ROSSI

Credits: sergiorossi.com

SEBAGO

Credits: sebago.com

VELASCA

Credits: velasca.com

GUCCI

Credits: gucci.com

ZARA

Credits: zara.com

LAZZARI

Credits: lazzarionline.com

PRADA

Credits: prada.com

MAJE

Credits: maje.com

SÉZANE

Credits: sezane.com

MALONE SOULIERS

Credits: malonesouliers.com

TAMARIS

Credits: Courtesy of Press Office

VALENTINO

Credits: mytheresa.com

TOD'S

Credits: tods.com

PROENZA SCHOULER

Credits: mytheresa.com

JEFFREY CAMPBELL

Credits: Courtesy of Press Office