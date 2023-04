Dai modelli classici in pelle a quelli in camoscio, passando per quelli dai colori fluo: ecco i mocassini su cui puntare per la primavera 2023

Nella moda una cosa è chiara: ci sono le tendenze e poi ci sono quei pezzi che, una volta entrati nel nostro guardaroba, vi rimangono per sempre. É il caso dei mocassini che, nel corso degli anni ci hanno conquistato passo dopo passo. Letteralmente!

Emblema del preppy style, i loafer, stagione dopo stagione tornano come grandi protagonisti grazie alla loro versatilità, che ci permette di indossarli davvero con tutto. Per la primavera 2023 i mocassini continuano ad esercitare il loro fascino grazie alle nuove interpretazione offerte dai brand di tutto il mondo.

Le declinazioni per la bella stagione infatti sono tantissime: si va dai tradizionali mocassini in pelle liscia - un passepartout su cui vale decisamente la pena investire - alle varianti con pelle metallizzata che dona un tono audace, a quelle full color con applicazioni gioiello, ai modelli dai colori pastello.

Che siano chunky o più tradizionali, i loafer sono il modello perfetto da indossare per conferire una marcia in più agli outfit più basic, o come capo chiave per sdrammatizzare completi, e abiti più romantici.

Non siete ancora convinte? Per aiutarvi nella scelta dei mocassini perfetti per voi, abbiamo sbirciato tra le varie proposte più interessanti del momento. Vi lasciamo una scorpacciata di loafer favolosi!

FRATELLI ROSSETTI

Credits: fratellirossetti.com

G.H. BASS

Credits: ghbass-eu.com

GANNI

Credits: mytheresa.com

PRADA

Credits: prada.com

SANTONI

Credits: santonishoes.com

VELASCA

Credits: velasca.com

TOD'S

Credits: tods.com

TIMBERLAND

Credits: timberland.it

SEBAGO

Credits: sebago.com

GUCCI

Credits: gucci.com

TOMMY HILFIGER

Credits: tommy.com

THREAD MILAN

Credits: Courtesy of Press Office

STRADIVARIUS

Credits: zalando.it

TORY BURCH

Credits:toryburch.com

RALPH LAUREN

Credits: ralphlauren.it

MASSIMO SANTINI

Credits: Courtesy of Press Office

THE ROW

Credits: mytheresa.com