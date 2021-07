Max Mara presenta “Local Color” la nuova collezione Resort dedicata alle grandi icone del passato.

Una collezione ispirata a quelle che lo scrittore Truman Capote aveva definito i suoi “cigni”, donne dell’alta società che ogni anno si recavano a Parigi per rinnovare il loro guardaroba e tra una tappa al Ritz e una cena da Maxim’s trovavano anche il tempo per concedersi una fuga nel Mediterraneo e qualche giorno di relax a Ischia, nell’isola del jet set.

Oggi in quello stesso albergo, l’Hotel Mezzatorre di Ischia, che negli anni ’60 ha ospitato grandi icone del calibro di Jackie Kennedy e Marella Agnelli, Max Mara ha presentato la sua collezione Resort 2022 e ci ha fatto un po’ rivivere i fasti di quell’epoca.



A fare da cornice a “Local Color”, la nuova collezione del brand che prende il nome dalla raccolta di racconti in cui Truman Capote narrava dei suoi mesi trascorsi sull’isola e parlava del viaggio come uno dei più grandi piaceri della vita, l’Hotel Mezzatorre di Ischia, il celebre castello a picco sul mare, da sempre tappa fissa dei “cigni” dello scrittore.



Max Mara le immagina mentre passeggiano tra le stradine di Ischia, fanno shopping nelle botteghe dell'isola e si divertono sugli yacht ballando rock ‘n’ roll.

Ma la collezione Resort 2022 non è dedicata solo a queste globetrotter dallo stile unico, è pensata soprattutto a quelle donne contemporanee che, oggi, si destreggiano tra i mille impegni quotidiani, hanno una vita super frenetica e sognano look raffinati ma anche versatili e adatti in ogni occasione.



Per loro Max Mara ha pensato a una collezione che coniuga perfettamente comodità e glamour, composta da capi passepartout che possono essere indossati in ogni momento della giornata e in ogni circostanza. A partire dai caftani, a tinte soft o stampati, che diventano maxi dress e sono perfetti sia in vacanza che in città.

I sandali con la suola in paglia e i cestini in vimini non si indossano solo nel tempo libero o in spiaggia ma si abbinano anche ai look più ricercati.

La collezione Resort 2022 di Max Mara reinterpreta le silhouette anni ‘50 con un tocco sportivo e contemporaneo. Le gonne arricciate in vita, si portano con o senza leggings e si abbinano a raffinate décolleté o sandali in paglia a seconda delle occasioni. E quest’arricciatura contraddistingue anche un tailleur, un abito pull-on e uno spolverino.

L’iconico cappotto 101801 di Max Mara, doppiopetto con maniche a kimono, è rivisitato in jersey tecnico, tessuto che lo rende perfetto anche dopo un lungo viaggio in valigia.

I gilet sono l’alternativa glamour ai classici blazer. Si indossano con i look total white più eleganti ma anche con mise dalle tinte più brillanti.

Oltre al beige in tutte le sue gradazioni, anche bianco e nero sono i due colori dominanti nella nuova collezione Resort di Max Mara. Fanno capolino su camicione, pantaloni dal taglio morbido, gonne sinuose e mini dress.

Ad accendere la collezione, tocchi di rosso geranio e le sfumature di rosa che vanno dal cipria al fucsia, proposte a tinta unita ma declinate anche in più vivaci stampe grafiche.

Scoprite la collezione Max Mara Resort 2022 nel video diretto da Ginevra Elkann