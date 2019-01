Una selezione dei marsupi più trendy da non lasciarsi assolutamente scappare in questa stagione.



Da accessorio "da nerd", da indossare solo in rare occasioni, a must-have irrinunciabile da sfoggiare h24: ne ha fatta di strada il marsupio che, dopo essere stato relegato in soffitta per molto tempo, si prende adesso la sua rivincita e torna ufficialmente nell’Olimpo degli pezzi must da avere ad ogni costo.

Rivisitato in tutte le salse da grandi nomi della moda e catene del fast fashion, già la scorsa stagione aveva fatto parlare di sé e si era già aggiudicato il titolo di tormentone fashion da mettere subito in wishlist, ma questo accessorio cult degli anni ’90 (ormai ribattezzato belt beg) ha tutte le carte in regola per essere grande protagonista dei nostri look anche questa primavera-estate.

Tanti i modelli da acquistare in questa stagione: da quelli sportivissimi, in tessuto tecnico e iper colorati, da abbinare agli outfit più casual; a quelli in pelle, dai colori pastello o decorati con loghi, borchiette o altre applicazioni preziose, perfetti anche con le mise più ricercate.

Cosa puntare durante i prossimi acquisti? Se siete ancora alla ricerca del modello perfetto, eccone 14 a cui non potrete proprio resistere!





SAINT LAURENT Marsupio in pelle con logo dorato

GUCCI Marsupio GG Marmont in pelle metallizzata matelassé.

SEE BY CHLOE’ Marsupio in pelle a forma di mezza luna

ISABEL MARANT Marsupio colorato in tessuto tecnico

MIU MIU Marsupio in velluto color ciliegia

LIU JO Marsupio in similpelle con borchiette a forma di stella

CROMIA Marsupio azzurro in pelle con zip frontale

TORY BURCH Marsupio in pelle con logo frontale

PRADA Belt beg nera in tessuto tecnico

MARNI Marsupio in pelle da portare in vita, a mano o a tracolla

NANUSKA Marsupio in pelle effetto coccodrillo

WANDLER Belt beg in pelle liscia azzurra

MANILA GRACE Marsupio rosso in pelle con applicazioni argentate

GUM-DESIGN Marsupio dai riflessi metallizzati con tracolla a catena

BALENCIAGA Marsupio in canvas blu con logo ricamato

