Da indossare al pranzo coi parenti o all'aperitivo di Natale con i colleghi: ecco i maglioni natalizi che vi invidieranno tutti!

Non chiamateli più "ugly christmas sweaters". Sì, perchè i pullover natalizi, entrati ormai a pieno titolo nel nostro guardaroba delle feste, sono tutto fuorchè brutti!

Alcuni modelli sono più eccentrici di altri, certo, ma un tocco ironico e colorato non ha mai fatto male a nessuno. Specialmente a Natale.

Vi accorgerete man mano che le occasioni per indossarli nel mese di Dicembre saranno davvero tantissime: dall'aperitivo organizzato con le amiche per lo scambio dei regali, alla cena con i colleghi per farsi gli auguri, fino al classico pranzo del 25 con i parenti.

Abbiamo selezionato le versioni più belle che ci hanno colpito dritto al cuore!





Pullover oversize con scritta dorata ASOS

Credits: asos.com

Maglione in cashmere e lana rosso natalizio, con scritta "Merry Christmas", ALBERTA FERRETTI.

Credits: albertaferretti.com





Maglia glitter con scritta BELLA FREUD

Credits: net-a-porter.com

Pull con elfo PRIMARK

Credits: primark.com

Pullover ricamato con Babbo Natale e renna ALCOTT

Credits: alcott.eu

Con scritta a tema BOOHOO

Credits: it.boohoo.com

Con alberelli di Natale colorati MONKI

Credits: monki.com

Con renna stilizzata e stellina CHINTI AND PARKER

Credits: chintiandparker.com





Pullover stampa check MANGO

Credits: shop.mango.com

Maglione con disegno funny OF LIFE & LEMON

Credits: notonthehighstreet.com

Pullover rosso con logo ricamato NORTH SAILS

Pull a righe con fiocchi di neve ROSSIGNOL

Credits: rossignol.com