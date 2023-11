Con i primi freddi desideriamo un armadio carico-carico di… maglioni! Ecco come scegliere i nostri pullover del cuore in modo che ci valorizzino e diventino dei veri passepartout

Caldi, cuties, morbidissimi. Al calare delle temperature ci viene una gran voglia di arricchire il nostro armadio di pullover in lana nuovi di zecca! Sono in effetti i pezzi chiave per qualsiasi guardaroba invernale, e non solo perché ci avvolgono e proteggono dal freddo. I maglioni sono la base di molteplici look e, se scelti con cura, possono diventare dei veri pilastri su cui fondare uno stile invernale centrato e confortevole. Ma come fare a selezionare bene creando un parco pullover di tutto rispetto?

In primis, si sa, è il materiale a farla da padrone. Una lana di qualità attraverserà le stagioni, scalderà di più e meglio e resterà sempre bella. Ma non è l’unico parametro da tenere d’occhio. Un altro elemento importante da valutare in fase di acquisto è infatti la tinta del nostro futuro maglione. Già, il colore è infatti uno dei primi fattori che vediamo e da cui restiamo colpiti; nonché un grande strumento di valorizzazione personale, un mattoncino fondamentale per gli abbinamenti e un importante codice comunicativo.

Perché dunque non affidarci alle regole dell’Armocomia per selezionare i nostri nuovissimi maglioncini da sfoggiare all winter long?

Pullover per Winter

Potere della Winter palette, a noi! Per ripetizione delle caratteristiche personali, i colori perfetti per i maglioncini delle amiche Inverno saranno medio-scuri, freddi, profondi e pieni. Ed ecco la nostra selezione di pullover da amare.

Se come Kendall siete delle Winter DOC, nel vostro armadio non potrà mancare una bella selezione di pullover blu. Dalla variante notte al navy, sarà davvero la tinta neutra più trasversale per il vostro inverno da sperimentare su maglioncini girocollo o maglieria più spessa e lavorata. Sempre restando su colori basic, ovviamente, non possono mancare nemmeno nero, bianco ottico e grigio antracite.

Ma se volessimo inserire un paio di maglioni colorati? Potremmo puntare senza riserve su tonalità profonde di viola oppure sul fucsia. Nuances molto sfiziose per dolcevita avvolgenti o per micro-pull. Niente male, no?

Pullover blu notte ARTKNIT STUDIOS

Mini pull viola SISLEY

Dolcevita rosa intenso ZIGN STUDIO

Pullover per Autumn

Le persone Autunno hanno sottotono caldo e colori scuri ma delicati. Le tinte giuste da cui partire per creare il perfetto parco maglioni, saranno quindi a radice calda, a valore cromatico piuttosto basso e soft.

Questa insomma la ricetta per chi, come queen J-Lo, tiene fissa in borsetta una palette Autumn. Ma come si traduce il tutto in… maglioni? Innanzitutto in un grande basic: il marrone. Calda e avvolgente la sfumatura del cioccolato non potrà proprio mancare su cardigan e dolcevita. Alternative tra i neutri potranno essere i beige più intensi, super-chic per tutto il cashmere, oppure l'ottanio.

E se si volesse qualcosa di meno convenzionale? Si potrebbe sempre pensare a un pullover verde foresta, dal sapore un po’ british. Ma anche a un avvolgente ocra: scalderà il vostro inverno, garantito!

Cardigan marrone UNIQLO

Pullover verde a trecce JARDIN DES ORANGERS

Pullover ocra PINKO

Pullover per Summer

L’identikit delle amiche Summer? Contrasto personale basso, sottotono freddo e immagine delicata e chiara. Ovviamente per loro le nuances a base bluastra, proposte nelle loro versioni più polverose e chiare oppure sbiancate funzioneranno come il cacio sui maccheroni. Anche quando si tratta di pullover.

Bene. Come Sienna siete delle delicate Summer? I maglioni sui quali orientarvi partiranno dalla base della tavolozza dei grigi. Li potrete scegliere praticamente per tutti i maglioni più basici e caldi, così come per la maglieria sottile da stratificare. In alternativa saranno molto belli i pullover in versione off-white, ovvero i bianchi opachi che in effetti ritroviamo spesso come risultato sulla lana. Tra le scelte meno scontate troviamo invece le tinte pastello, come il lilla o il rosa tenue. Nuances che in effetti mixate ai grigi intermedi stanno davvero una favola!

Maglione grigio perla PERSICO

Maglioncino girocollo lilla MARELLA

Mini pull a manica corta rosa ZARA

Pullover per Spring

Sottotono di incarnato caldo con pelle dorata, colori medio-chiari e un aspetto visibilmente luminoso. Parliamo ovviamente delle amiche Spring, l’ultima categoria dell’Armocromia.

La selezione di maglioni più centrata? Sarà giocata su tinte a radice aranciata, radiose e dal valore cromatico piuttosto alto.

Vi riconoscete in questa descrizione, come Alexa? Il vostro maglione ideale si rifarà alla ricettina cromatica di cui sopra, ma ci spieghiamo meglio. Il colore base più performante sarà il cammello oppure il biscotto, nella sua versione più chiara. Sono tinte bellissime, da scegliere per la maglieria di maggior valore e trasversale. Un’alternativa efficace sarà rappresentata dal color caramello, quindi una versione molto luminosa e rossastra di marrone. Per chi fosse invece a caccia di qualcosa di più “cutie” e sfizioso, idee meno convenzionali sono rappresentate dal color corallo e dal turchese. In entrambi i casi le tinte si prestano sia per donare un twist a pullover più lisci che per accompagnare versioni più lavorate.

Dolcevita color cammello WEEK-END MAX MARA

Girocollo turchese STEFANEL

Maglione color corallo TWINSET

