Come abbinare in modo fashion la t-shirt a righe: le idee look da provare questa primavera.

Alla voce “capi evergreen che ogni donna dovrebbe sempre avere nell’armadio" c’è anche lei, l’intramontabile maglia a righe, uno di quei pezzi must della stagione primaverile che non passa mai di moda e che merita un posto d’onore nel guardaroba femminile.

Essenziale e versatile, la maglietta a righe è un capo super democratico che riesce a mettere tutte d’accordo: è facilissima da portare ed è perfetta anche con un semplice paio di jeans, ma se valorizzata con gli abbinamenti giusti può davvero trasformare un outfit.

Dalla classica t-shirt a righe bianche e blu (o bianche e nere), capo irrinunciabile per le amanti dei look à la marinière, a quelle dalle righe multicolor che si abbinano alla perfezione ai look primaverili e si rivelano una scelta sempre azzeccata durante la bella stagione.

Come indossarle questa primavera? In versione sporty, con jeans, jumpsuit smanicate o minigonne in denim, o in modo ancora più raffinato, con pantaloni bianchi, trench dai colori delicati e scarpe flat.

Lasciatevi ispirare dalle nostre idee look e iniziate a sfoggiare le vostre t-shirt a righe 7 giorni su 7!









Maglia a righe rosse e minigonna in denim





T-shirt in cotone a righe SAINT LAURENT + Minigonna di jeans con l'orlo sfilacciato MISSGUIDED

Credits: netaporter.com / zalando.it





Maglia a righe bianche e nere e borsa tonda a tracolla





T-shirt a righe a maniche lunghe COMME DES GARCONS + Borsa tracolla tonda in pelle NICO GIANI

Credits: farfetch.com





Maglia a righe multicolor e jeans flared













T-shirt a righe multicolor con maniche a 3/4 LA LIGNE + Jeans flared a vita alta J BRAND

Credits: netaporter.com





Maglia a righe azzurre e pantaloni bianchi









T-shirt a righe con orlo drappeggiato MONCLER + Pantaloni bianchi a vita alta DONDUP

Credits: netaporter.com / farfetch.com





Maglia a righe rosse e trench color cammello





T-shirt a righe bianche e rosse MM6 MAISON MARGIELA + Trench corto con cappuccio removibile ZARA

Credits: netaporter.com / zara.com









Maglia a righe bianche e nere e jumpsuit





T-shirt a righe in cotone J. CREW + Tuta lunga con pantaloni a gamba larga Y-3

Credits: netaporter.com / farfetch.com





Maglia a righe bianche e nere e ballerine a punta









T-shirt a righe a maniche corte CURRENT/ELLIOTT + Ballerine nere in satin ROCHAS

Credits: netaporter.com / mytheresa.com