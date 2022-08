In occasione della Copenhagen Fashion Week di agosto, abbiamo cominciato a fare il punto su look e tendenze da sfoggiare nei prossimi mesi...



Ok, diciamo che per molti di noi l'estate e le vacanze sono agli sgoccioli. Ma, bando alla disperazione, ci sono molti buoni motivi per archiviare le settimane appena trascorse e dedicarsi con nuova energia ai progetti dei prossimi mesi.

Adesso si apre quel periodo "di transizione" tra l'estate e le temperature ancora gradevoli e l'arrivo dell'autunno e delle novità che porta con sé. Anche in fatto di look ci sentiamo a un bivio: archiviare sandali e abitini è prematuro ma sicuramente bisogna dare loro un nuovo twist e cominciare a pensare a nuovi abbinamenti e mix & match.

Per questo abbiamo dato un'occhiata ai look della fashion week di Copenhagen, che si è svolta tra il 9 e il 12 agosto, ed è sicuramente la prima "piazza" da tenere d'occhio se si è a caccia di nuovi look e outfit di tendenza. Anche perché brand e influencer scandinavi sono sempre più sotto i riflettori per la loro attitude contemporanea e cool, soprattutto sui social.

Eccovi una carrellata di look ideali da sfoggiare nelle prossime settimane, più "light", per la fine dell'estate, e perfetti per traghettarci con stile verso l'autunno.

Il total denim è un grande classico da diverse stagioni a questa parte. E i prossimi mesi non faranno certo eccezione. Le varianti su cui orientarsi sono due e di mood completamente diverso: si può optare verso uno stile Nineties, come quello scelto da Sara Flaaen Licius, con camicia over e denim regular cut magari con un paio di combat boots...

Oppure puntare alle vibes 2KY che spopolano ormai da mesi e scegliere un total denim stile anni Duemila, super fancy: micro gilet portato a pelle, pantaloni ampi a zampa e a vita bassissima, giacca di jeans e, ovviamente, denim bag abbinata.

Un richiamo ai look iconici di Britney, Paris e tutte le it-girl di quegli anni

Bon ton sì ma con un "french&fresh" touch: il classico tailleur in tweed è sempre una bella idea ma perché non sceglierlo in versione "candy" come quello di Miu Miu visto sull'influencer Lea Naumann?

La giacchina cropped e la vita bassa della gonna lo rendono più contemporaneo e meno "visto", perfetto poi con scarpe e borsa in bianco e nero optical come i profili.

Di segno completamente opposto ma ugualmente cool è l'attitude sporty chic che ha imperversato sulle passerelle nelle ultime stagioni: capi ispirati al mondo dello sport (meglio se con un mood vintage in stile 80s), tessuti iper tecnici stanno prendendo sempre più la scena. Come nel caso di questo look, composto da boxy jacket in nylon color block o cargo pants in stile utility.

Si sa, autunno fa rima con back to school e immancabilmente con preppy style! Qui camicia bianca e blazer gessato si indossano con una gonna effetto duvet perfetta per dare il benvenuto all'autunno... Mocassini e calzini bianchi a seguire et voilà si torna sui banchi di scuola... o in ufficio, vedete voi ;)

A proposito di duvet, lo smanicato leggero, perfetto alleato per ripararsi dal freddo è l'ideale anche per il passaggio estate-autunno. In caso di una serata particolarmente fresca si indossa con disinvoltura anche su abiti chic, per un contrasto forte e molto "urban".

Cara vecchia minigonna, è troppo presto per salutarti! Soprattutto se si tratta di un modello in pelle, perfetto per i mesi autunnali. Basta indossarla con una camicia a maniche corte, dal taglio maschile, e combat boots come fa Jacqueline Zelwis per creare un look daily super grintoso.

E sempre parlando di pelle... l'autunno è sicuramente la stagione migliore per sfoderarla su giacche, camicie e spolverini e pantaloni.

Nel look dell'influencer Pornwika Spiecker, la "shacket" in pelle color block si porta con una paio di pantaloni dal taglio sartoriale e sandali chiari (non metteteli via, indossateli con convinzione fino alle prime giornate di pioggia).

Per noi il midi dress è semplicemente l'abito perfetto: è versatile, chic, si presta a occasioni diverse e, non ultimo, è l'ideale nelle stagioni di mezzo quando non si sa mai cosa indossare. Un modello con maniche a sbuffo, "tormentone" dell'estate 2022, ci accompagnerà anche nei prossimi mesi con eleganza e disinvoltura.

Blazer, longuette in satin e una maglia sottile: cosa c'è di più chic di questo ensamble? Il look che vediamo in foto è il giusto compromesso: elegante ma non troppo impegnativo, pratico per gli impegni della giornata ma non troppo casual grazie agli accessori, come i sandali a fascia e il blazer beige che dà subito un tocco ricercato.

Segnatelo in wishlist: i completi in maglia saranno il must dell'autunno in arrivo. In total look o spezzato, è il grande alleato della mezza stagione. I colori tra cui scegliere? Puntate alle nuance più neutre, come panna, beige, crema e le sfumature del marrone e non sbaglierete.

Come dicevamo, gli anni Duemila sono una delle macro tendenze moda di questo 2022. Impossibile non imbattersi in look che sembrano usciti da un video di MTV di quegli anni. Come quello dell'influencer Annabel Rosendahl: gonna lunga a vita basso e con spacco frontale in denim, canotta halter a costine e minibag a spalla, un connubio perfetto in puro stile 2KY.

Il look ideale per un back to office in grande stile (e meno traumatico)? Un completo pinstripe! Decisamente il pezzo su cui investire se siete alla ricerca di un look da ufficio ma anche di un "jolly" da "spezzare" a indossare a seconda delle occasioni. Sceglietene uno con gonna midi e giacca leggermente over (ma non troppo). Per la sera indossate il blazer anche a pelle con sotto una bralette!

Attenzione, non è un'esercitazione: i cargo pants sono ufficialmente e resteranno per un po'. Altro pezzo must degli anni Duemila, con le loro tasche taschine e tascone sono un valido alleato per i look di tutti i giorni. Dalle versioni "tradizionali" color kakhi, a quelle effetto tie-dye o ricamate la cargo mania spopolerà per tutto l'autunno. Il segreto per indossarli senza stress? Sdrammatizzateli con un capo agli antipodi, come un cardigan un po' "sciuretto" (ma senza esagerare), come fa Marianne Theodorsen.





Come rendere elegante una semplice tee bianca e un paio di jeans scuri? Semplice, basta aggiungere un capospalla chic, come fa la trendesetter Darja Barannik: uno spolverino in un tessuto light come cotone o seta, lungo fino ai piedi, in una nuance chiara, panna o avorio, completa e definisce un outfit super basic.





Infine per celebrare l'arrivo dell'autunno, cosa c'è di meglio che sceglierne uno dei colori simbolo? Il marrone è la nuance ideale per traghettarci verso i prossimi mesi, in più è molto chic! In questo ultimo pezzo d'estate abbinatelo a gioielli dorati e accessori bianchi o neutri e l'effetto #neverendingsummer è assicurato.

Foto articolo: @GettyImages