Prima il Latte Make-up, adesso il "Latte Dressing": TikTok continua a sfornare tendenze.

Quest’estate anche voi avevate ceduto al nuovo luminossimo make-up ispirato ai colori dell’iconico cappuccino di Starbucks a base di latte, caffè e topping al caramello? E allora vi innamorerete a prima vista anche del Latte Dressing, il nuovo fashion trend che già da qualche mese sta popolando dappertutto e di cui sentirete molto parlare.

Di cosa si tratta esattamente? Di una nuova tendenza che ci vuole vestite dalla testa a piedi con capi e accessori declinati in nuance che virano dal bianco al latte all’avorio dal beige al marrone in tutte le sue sfumature, insomma i colori della celebre bevanda di Starbucks.

Il modo migliore per cavalcare il trend è quello di stratificare il look e di giocare con tessuti e colori diversi, da mixare e remixare tra loro fino a ottenere infinite combinazioni. Ma anche gli abbinamenti monocromo possono rivelarsi un’ottima idea.

Come dimostrano i look di trend setter e influencer che per le strade delle capitali della moda hanno dato prova di amare già follemente il Latte Dressing e di saper interpretare alla perfezione la tendenza.

"Latte Dressing": 5 idee su come seguire la tendenza più chiacchierata del momento

Per un look comodo e chic adatto a vari momenti della giornata, potete puntare su un total look color cammello. Basta infatti una giacca calda, indossata con gonna midi e berretto en pendant, per ottenere una mise super cozy, da sfoggiare volendo anche con décolleté e gambaletti a vista, come suggeriscono i nuovi diktat della moda autunno-inverno 2023.

Un’altra idea facile facile? Tutto quello che dovete fare è scegliere una jumpsuit marrone, da portare con cintura in vita, dolcevita bianco e borsa della stessa nuance e da completare magari con un bel cappotto avvolgente color caffè o caramello.

Promossi a pieni voti anche gli oufit dai colori più chiari e luminosi. Prendete ad esempio questo look con tocchi di bianco, beige e grigio tortora. È una scelta azzeccata anche nelle giornate più fredde e per ricrearlo servono solo un paio di capi in maglia, un paio di stivali al ginocchio e qualche accessorio caldo.

Se vi considerate già grandi fan del Latte Dressing, amerete questa mise comfy-chic composta da felpa, minigonna e bomber nei toni del beige. Un abbinamento furbo da provare sia con le sneakers che con le décolleté a seconda della resa che volete ottenere.

Per un look adatto anche alla sera o a qualche uscita elegante, potete provare a mixare tra loro capi a tinta unita e stampati: ciò che conta è che siano in colori caldi, versatili e raffinati come in questo outfit composto da abito-blazer beige, cappotto corto a stampa check e sandali preziosi.

