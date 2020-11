Da quelli più austeri sfoggiati nelle occasioni formali a quelli decisamente più rilassati e disinvolti: ecco una carrellata di look di Kamala Harris che sono già diventati virali!

“Posso anche essere la prima ad avere questo ruolo, ma di certo non sarò l’ultima”: sono state queste le prime parole pronunciate da Kamala Harris dopo essere stata eletta vicepresidente degli Stati Uniti d’America.



*** Chi è Kamala Harris, il primo vicepresidente donna degli Stati Uniti ***

Prima donna di colore e asioamericana a ricoprire questa carica, Kamala Harris durante il suo discorso della vittoria ha voluto rivolgere un messaggio di speranza ai bambini, spronandoli a sognare sempre con ambizione, e ha dedicato questo momento alle donne che in passato si sono sacrificate per ottenere diritti fondamentali come la libertà e l’uguaglianza.

Famosa per la sua carriera politica e per i suoi ultimi successi, in questi mesi è stata al centro dell’attenzione anche per via delle sue scelte di stile (sempre legate a un'idea ben precisa, anche a livello di comunicazione: autorevole, affidabile ma anche femminile) e grazie ai look, sfoggiati durante la campagna elettorale o ad altri eventi ufficiali, è ormai considerata una vera e propria icona da imitare.

I suoi capi preferiti? Sicuramente il tailleur giacca-pantalone, un pezzo chiave del suo guardaroba - e in generale del power dressing - che spesso abbina a top in seta o a semplicissime t-shirt; ma anche le classiche décolleté a punta, i jeans, le sneakers e la collana di pelle.

Ma ecco alcuni dei suoi look più amati che sono già diventati virali!

Tailleur bianco

Il power suit bianco di Carolina Herrera indossato per salire sul palco subito dopo l’elezione è molto più di un semplice completo. Il suo primo discorso da vicepresidente si è infatti tenuto a pochi giorni da un anniversario speciale, quello che celebra l’approvazione del 19° emendamento della Costituzione che 100 anni fa ha finalmente sancito il diritto di voto alle donne. E visto che il bianco è associato al movimento di emancipazione femminile, Kamala ha voluto fortemente vestirsi di bianco proprio per rendere omaggio alle suffragette.



Blazer a quadretti, jeans e Converse

Le neo vicepresidente sembra amare particolarmente le sneakers e tra i suoi modelli del cuore devono esserci sicuramente anche le Converse. Durante una tappa della campagna elettorale a Buccaneer Park ha optato per un modello alto alla caviglia e arricchito da una grafica personalizzata, abbinato poi a pantaloni a sigaretta e blazer a quadretti. Un look non troppo formale, per affrontare la campagna con piglio pragmatico e diretto.



Power suit burgundy

Sotto la lente d’ingrandimento anche il look indossato in occasione di un discorso ufficiale a Wilmington. Per l’occasione ha riunito in un solo outfit tutti i suoi capi preferiti: un tailleur giacca-pantalone bordeaux, una canotta in seta (rigorosamente en pendant), un paio di décolleté nere e l’immancabile giro di perle.



Completo blu navy e maxi cappotto

A confermare la sua grande passione per i completi formali, il look sfoggiato a Detroit durante la campagna elettorale e composto da blazer blu navy, pantaloni flared coordinati, cappotto di lana di Max Mara, stivaletti neri e guanti di pelle.

Giacca in denim arcobaleno, jeans bianchi e sneakers

A dir poco iconico il look effetto rainbow sfoggiato a San Francisco durante il Gay Pride. La sua giacca di jeans tempestata di paillettes colorate, abbinata a jeans bianchi e Converse e indossata per mostrare il suo supporto alla comunità LGBT+, ha fatto furore!

Tailleur dai colori neutri e espadrillas

Anche nei mesi più caldi Kamala Harris sembra non voler rinunciare al completo giacca-pantalone. Alla fine dell’estate, per una tappa della campagna elettorale a Miami, ne ha scelto uno color blush sapientemente abbinato a t-shirt basic, girocollo di perle e espadrillas.

Completo blu e pumps nude

Tra i suoi look più apprezzati, anche quello composto da completo e giacca blu, blusa color crema, décolleté nude e collana di pelle: di sicuro uno dei suoi cavalli di battaglia.

Parka, jeans e stivaletti da trekking

E anche se spesso viene avvistata con look formali, la vicepresidente degli Stati Uniti d’America non disdegna affatto i capi super casual e nelle occasioni informali li indossa sempre volentieri. Come è accaduto durante la sua visita a Fresno, città californiana devastata dagli incendi, quando è apparsa in pubblico con un semplice paio di jeans, una giacca verde oliva e un paio di stivaletti Timberland.