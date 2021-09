Bootcut sul triangolo, slim-fit sul rettangolo… no, non è una lezione di geometria! Ecco tutti i trick delle stylist per scegliere i jeans giusti in base alla body shape.

Lunga vita a sua maestà il jeans!

Oh sì, alzi la mano chi non ne ha almeno un paio nell’armadio: siamo pronte a scommettere che in questo momento le braccia protese verso l’alto siano davvero ai minimi storici!

Già perché il cinque tasche in denim è uno di quei pezzi veramente pop che non possono assolutamente più mancare in qualsivoglia guardaroba: negli anni si è imposto come sovrano assoluto del vestire casual fino ad arrivare ad essere sdoganato anche in look non prettamente informali e sportivi. Insomma - animo ribelle e più famoso di qualsiasi altro capo - stiamo parlando di una vera e propria rock star dell’abbigliamento, ma anche di un pezzo capace di risolvere ben più di una situazione. Eppure – incredibile ma vero - qualche grattacapo può darlo anche lui!

Il più frequente? La scelta del modello perfetto per la propria forma di fisico e per la propria personalità, of course. Se fino ai primi anni 2000 l’egemonia assoluta degli skinny nel panorama del denim femminile non faceva prendere in considerazione altri tagli infatti, le cose da qualche tempo sono fortunatamente cambiate e nelle collezioni abbiamo jeans per tutte le body shapes e per tutti gli stili. Non male vero?

Ed eccovi dunque un regalo pensato per tutte le denim-addicted sempre a caccia del modello perfetto: la nostra guida alla scelta del jeans ideale in base alla body shape! Sicure di sapere già qual è la vostra “anima denim gemella”?





Jeans per body shape a clessidra

Niente da “dichiarare”… ops da “equilibrare”! Parliamo ovviamente della forma di fisico a clessidra, ovvero di una silhouette femminile con misure ben proporzionate tra upper e lower body.

Seno da medio a prosperoso, vita ben segnata e fianchi arrotondati in linea con l’ampiezza interna del busto all’altezza delle spalle, fanno di questa body shape la più equilibrata tra le 5. Vi ci riconoscete?





Se la risposta è “sì” e, come Sofia Vergara, appartenete al mondo delle clessidra in circolazione, il vostro obiettivo principale con il jeans sarà quello di valorizzare le vostre proporzioni busto-vita-fianchi, con un occhio in più per il sorvegliato speciale dell’occasione: il lato B!

Ma veniamo al sodo: il cinque tasche ideale per la body shape a clessidra dovrà puntare ad avvolgere le curve contribuendo a rendere il giusto onore all’insieme. Molto bene dunque fare all-in su un denim non troppo spesso, senza troppi fronzoli e con un lavaggio che vada dal medio allo scuro (anche nero!).

La vita funziona meglio se alta - con un top o una camicetta fluidi infilati nel pantalone e sapientemente sblusati a marcare quello che è un vostro monumentale punto di forza - mentre la gamba potrà essere dritta (a proposito, quanto sono belli e versatili i wide-leg di Massimo Dutti?) oppure flared e bootcut, che ben si sposano con la forma sinuosa della clessidra. Per valorizzare al meglio il lato B invece evitate tasche posteriori troppo piccole oppure jeans senza tasche e nessuno si farà del male. Provate: siamo certe che ci darete ragione!

Flared jeans MARELLA

Credits: marella.com

Jeans wide leg a vita alta MASSIMO DUTTI

Credits: massimodutti.com

Bootcut neri MAX&CO.

Credits: maxandco.com





Jeans per body shape a triangolo (o pera)

Lower body più pieno in rapporto a un busto solitamente più sottile e minuto, il tutto enfatizzato da un vitino sottile e ben visibile. Signore, eccovi in poche parole l’identikit della forma di fisico a triangolo (altrimenti detta “a pera”)! Quale sarà il jeans giusto per donare equilibrio a questa body shape?





Inutile dire che, se come la deliziosa Rachel Bilson avete una silhouette a triangolo, il jeans perfetto dovrà essere scelto nell’ottica di equilibrare busto e fianchi. Ovviamente fondamentale sarà anche il pezzo per l’upper body, da scegliere strutturato o con elementi volumizzanti. Ma questa è un’altra storia! Anche qui un focus importante dovrà restare su vita (da valorizzare al massimo) e lato B (da avvolgere, ma senza aggiungere volume extra).

Va da sé che in questo senso i consigli dati per la clessidra restano validi anche per la body shape a triangolo: la proporzione vita e fianchi è decisamente simile nelle due forme!

Un grosso sì va dunque anche qui a flared jeans e tagli bootcut che, aprendosi sotto al ginocchio, restituiscono un equilibrio immediato alla silhouette: l’orlo del pantalone non dovrebbe cadere mai troppo stretto in proporzione ai fianchi, lo sapevate?

Altro trick per la body shape a triangolo è quello di puntare sulla gamba ampia “tipo palazzo” oppure sulla linea dritta (ma attenzione: assolutamente non slim!). Questi modelli dovranno essere scelti a tutta lunghezza per nascondere un bel tacco che slanci la figura e possibilmente a vita alta (specie se si ha un baricentro un po’ basso) per allungare otticamente la gamba.

Colore scuro con assenza di sbiaditure, tessuto non troppo spesso e magari una piega centrale (dettaglio che vediamo sul modello full length di Zara) che doni verticalità all’immagine faranno il resto! E il lato B? Resta valida la regola di puntare su una tasca posteriore grande, per evitare che la sproporzione tra dettaglio e gluteo eserciti un potere dilatante.

Infine, un piccolo trucco in più: se non siete amanti della vita particolarmente alta puntate tranquillamente su una media, ma a patto che abbia la cucitura posteriore leggermente più alta di quella anteriore. L’effetto push-up per il lato B è garantito!

Jeans a vita alta e gamba ampia LEVI'S

Credits: farfetch.com

Flared jeans a vita alta neri SAINT LAURENT

Credits: mytheresa.com

Jeans full length con gamba dritta e tasca posteriore ampia ZARA

Credits: zara.com





Jeans per body shape a triangolo inverso (o mela)

Ribaltiamo la situazione. La body shape a mela (o triangolo inverso) è – come dice il nome stesso – l’esatto opposto della silhouette a “triangolo”. Un upper body più pieno e formoso (con il peso che si concentra con più facilità su addome, seno e braccia) contrapposto a una parte inferiore più esile e asciutta, fanno sì che anche questa body shape debba portare un pizzico di equilibrio nelle proprie forme con qualche piccolo accorgimento nei look.

Se come la bella Caroline Vreeland portate alta la bandiera dei fisici a “mela”, eccovi il segreto per scegliere il jeans perfetto per la vostra forma di fisico: tutti i modelli che valorizzano le gambe sono l’ideale, non lasciateveli sfuggire!

Il vostro focus? Sarà sulle caviglie, vostro ben noto punto di forza.

Ebbene sì dunque: eravate tra coloro che nei primi anni 2000 potevano davvero sfoggiare gli skinny, e le cose non sono cambiate!

Le gambe, di norma snelle e asciutte, sono infatti dei vostri grandissimi punti forti: va da sé che mostrarle e valorizzarle al massimo diventa un vostro autentico must negli outfit. Ovviamente poi sarà imperativo completare l’opera snellendo e slanciando il busto con capi ad hoc, ma intanto concentriamoci sulla scelta dei cinque tasche!

Dicevamo dunque: assolutamente sì agli skinny o comunque ai modelli slim-fit che seguano bene le linee della gamba, meglio se portati “alla caviglia” e con una scarpa che lasci in evidenza il collo del piede.

Alternative validissime sono i girlfriend o boyfriend in versione cropped (sempre sopra la caviglia) e dal fit non troppo over: saranno utili in quei look in cui vorrete un po’ di volume extra nella parte inferiore del corpo. Stessa cosa dicasi per i modelli tapered, ovvero stretti verso il fondo come il carrot jeans, che regaleranno un po’ di massa in più ai fianchi senza dimenticare di valorizzare la gamba (una reference perfetta? Il modello di Cos!).

Venendo infine all’affaire lavaggio: funzionano benissimo le tinte chiare - dal potere dilatante - e sono ben accette anche le sbiaditure, se ne avete voglia e fanno parte del vostro stile. A voi la scelta! E ora diteci: adesso che il mondo dei jeans non ha più segreti, su quali punterete tutto?

Tapered jeans chiaro COS

Credits: cosstores.com

Vintage skinny H&M

Credits: hm.com

Slim boyfriend CITIZENS OF HUMANITY

Credits: net-a-porter.com





Jeans per body shape ovale

Identikit della body shape ovale: busto spiccatamente più voluminoso e morbido rispetto al lower body, con il peso che si concentra con più facilità nella zona dell’addome. Che fare quando si tratta di scegliere il jeans ideale? No panic, siamo qui apposta!





Quello che è meglio fare sembra averlo capito perfettamente Selena Gomez, bellissima detentrice di questa forma di fisico: trovare la giusta quadra nella scelta del fit è la chiave di tutto. Provare per credere!

Questa body shape infatti ha bisogno di verticalizzare e slanciare l’insieme, camuffando il proprio punto debole (ovvero l’addome) e ricreando un punto vita altrimenti poco presente.

Il vostro mantra? Sarà racchiuso nella parola “regolarità”, dell’altezza della vita come del taglio. I jeans che funzionano meglio sono infatti i regular fit, ovvero cinque tasche straight dalla vestibilità standard e con gamba né troppo ampia (che tenderebbe ad ingrossare la figura) né troppo slim (che rischierebbe di rendere l’insieme disarmonico).

Prediligete tinte scure, evitate qualsiasi applicazione o dettaglio extra e inserite nei look linee verticali in abbondanza (anche qui il cinque tasche con piega centrale come quello di & Other Stories può rivelarsi un’autentica manna!) e il gioco sarà praticamente fatto. Insomma, in fondo scegliere il jeans perfetto per una body shape ovale si rivela più facile del previsto, no?

Jeans standard APC

Credits: apcstore.com

Jeans straight ARKET

Credits: arket.com

Jeans a gamba dritta con piega & OTHER STORIES

Credits: stories.com





Jeans per body shape a rettangolo

Ed eccoci alla figura a rettangolo, ovvero la body shape più androgina tra le 5 ben note silhouette. Ampiezza interna delle spalle, vita e fianchi sono otticamente sulla stessa linea, in un fisico che per sua natura tende ad essere sempre asciutto e molto snello. Quali saranno le regole del cinque tasche ideale?





Se come la bellissima Anne Hathaway avete questa forma di corpo, la mission sarà quella di ricreare un punto vita e di donare un po’ di sinuosità all’insieme, ma la verità è che potreste permettervi tranquillamente anche un outfit mannish con jeans un po’ over come i boyfriend: il vostro fisico snello non teme certo un po’ di volume extra!

Se desiderate invece una mise più femminile, come dicevamo, l’obiettivo sarà ovviamente quello di ammorbidire le forme e giocare otticamente per creare il fatidico punto vita.

In questo caso i cinque tasche ideali saranno più slim fit (dritti oppure tapered) per sottolineare la gamba asciutta, ma avranno anche dettagli lavorati all’altezza della vita come a creare una cintura (un esempio perfetto è il carrot-slim di Elisabetta Franchi) oppure elementi volumizzanti come un’arricciatura o una fusciacca che definiscano lo stacco tra busto e fianchi donando morbidezza e movimento allo stesso tempo. Le forme cosiddette “a carota”, lo abbiamo visto, possono aiutare a centrare l’obiettivo: regalano rotondità all’altezza dei fianchi e definiscono la gamba sottile. Metteteci un bell’asterisco per i prossimi acquisti a tema!

I trucchi in più per aggiungere volume? Puntare su denim grossi oppure scegliere modelli con strappi, schiariture strategiche, con tessuti spalmati o applicazioni e dettagli dilatanti (come ricami tondeggianti e sgargianti o strass).

Venendo infine al tema colore, meglio restare in un ventaglio di cromie comprese tra il medio e il chiaro per non assottigliare ulteriormente la figura. Pronte ad andare a caccia di jeans per il vostro guardaroba?

Carrot slim ELISABETTA FRANCHI

Credits: elisabettafranchi.com

Jeans con arricciatura in vita MIU MIU

Credits: mytheresa.com

Jeans slim fit con strass TWINSET

Credits: twinset.com

Immagini celeb: Getty Images