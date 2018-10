5 modelli adatti a 5 diverse occasioni: ecco qualche idea su come abbinare al meglio i jeans in questa stagione!



Sono la soluzione a tutti i “non ho niente da mettere” che esclamiamo di continuo davanti a cabine armadio piene di vestiti e specialmente in questa stagione, in cui le bizze del meteo rendono ancora più complicata la scelta del look, ci vengono sempre in soccorso: i jeans sono senza dubbio i nostri più fedeli alleati, il classico capo jolly in grado di risolvere qualsiasi problema di stile.

Impossibile immaginare un armadio senza jeans! Sono perfetti con qualsiasi tipologia di look, con le loro mille versioni si adattano a tutte le età, i gusti e le silhouette e giocando con un po’ con il mix&match possono tranquillamente essere indossati in qualsiasi occasione.

Mom jeans, skinny, culotte, boyfriend: i modelli da puntare quest’autunno-inverno sono tantissimi e anche gli abbinamenti da provare non sono da meno.

Con pullover e décolleté, con t-shirt e ballerine, con dolcevita e stivaletti: lasciatevi ispirare dalle nostre idee look e scoprite come abbinare i jeans 24 ore su 24!





Jeans boyfriend e pullover





Jeans boyfriend con borchiette sulle tasche VALENTINO + Pullover rosa in alpaca e lana MANSUR GAVRIEL + Décolleté in pelle metallizzata con tacco mini JIMMY CHOO

Credits: valentino.com / mytheresa.com / mytheresa.com





Jeans culotte e ballerine





Culotte in denim con tasche frontali & OTHER STORIES + T-shirt a righe a maniche lunghe PETIT BATEAU + Ballerine rosse in velluto con cinturino TABITHA SIMMONS



Credits: stories.com / petit-bateau.it / tabithasimmons.com





Jeans a sigaretta e stivaletti





Jeans neri a gamba dritta BALENCIAGA + T-shirt in cotone con la stampa SAINT LAURENT + Stivaletti blu in pelle metallizzata GIOSEPPO

Credits: mytheresa.com / mytheresa.com / gioseppo.com





Mom jeans e stivaletti alla caviglia





Jeans a vita alta e gamba dritta ACNE STUDIOS + Maglione a coste a collo alto SEE BY CHLOE' + Stivaletti in pelle scamosciata con tacco largo TOD'S

Credits: mytheresa.com / matchesfashion.com / tods.com





Jeans skinny e slingback





Jeans skinny con tasche laterali DIESEL + Camicia bianca con il fiocco SISLEY + Slingback in lana con motivo tartan DIOR

Credits: zalando.it / it.sisley.com / dior.com