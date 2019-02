A San Valentino ci vuole l'intimo giusto: scoprite la nostra selezione per una serata indimenticabile



Che abbiate in programma una serata speciale con la vostra dolce metà, o che siate più propense a seguire in solitaria la formula ben collaudata di "Pizza + Netflix", poco importa.

A San Valentino l'intimo deve essere raffinato, curato ma soprattutto tanto tanto romantico.

La lingerie perfetta per l'occasione esiste: è quella declinata su tessuti come il pizzo ricamato o il tulle dall'effetto vedo-non vedo.

I colori vincenti sono il rosso, of course, il nero che non delude mai, ma anche nuance più femminili e delicate come il rosa cipria e tutta la palette pastello.

Per sentirvi ancora più affascinanti e per valorizzare qualsiasi capo indossiate.

A tal proposito, se non avete ancora trovato il reggiseno più adatto a voi, tranquille. Vi aiuta Intimissimi con My Perfect bra 4.0, una preziosa guida da consultare direttamente sul sito del brand.

Oltre 32 modelli che si adattano alle esigenze di ogni donna. Dalle coppe differenziate ai diversi tessuti da poter scegliere in base all'outfit, dai consigli per individuare la taglia giusta a quelli su come lavare per mantenere il capo in ottime condizioni, e molto altro ancora.

























Completino color-block con inserti in pizzo INTIMISSIMI

Credits: it.intimissimi.com





Completo in tulle a cuori TEZENIS

Credits: it.tezenis.com





Completo in pizzo dal ricamo floreale LA PERLA

Credits: laperla.com





In pizzo cipria con fiocchi LOVE STORIES

Credits: net-a-porter.com





Body di pizzo con ruches KOCCA

Credits: kocca.it





Completo con cuoricini stampati TWINSET MILANO

Credits: twinset.com





Completo a fiori WOLFORD

Credits: wolfordshop.it





Body SLOGGI

Credits: sloggi.com